Hør John Arne Riise diskutere Trond Fredriksen og AaFKs framtid

Både John Arne Riise og Frode Fagermo følger AaFK tettere enn de aller fleste og burde derfor vite hva de snakker om.

Riise spilte under Trond Fredriksen senest i fjor og er storebror til AaFK-kaptein Bjørn Helge Riise. Frode Fagermo er Sunnmørspostens fotballekspert og følger samtlige AaFK-kamper tett.

I Sunnmørspostens siste podcast åpner duoen opp om flere tema som har opptatt AaFK-supporterne den siste tiden: Alt fra mulighetene til å stå i Eliteserien til om Trond Fredriksen er rett mann for klubben blir diskutert.

John Arne Riise viser til eksempler for at Trond Fredriksen kan bli oppfattet som for snill, mens Frode Fagermo trekker fram andre eksempel på at AaFK-treneren kan være en skikkelig stapeis.

Alt dette får du i Sunnmørspostens nye podcast.

Vi beklager for øvrig på forhånd for at lyden tidvis ikke er helt optimal.