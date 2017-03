Hun er Vebenstads erstatter i AaFK

I dag ble det kjent at ålesunderen - som fyller 32 år i dag - er ansatt som AaFKs nye arrangementsjef.

– For flere år siden tenkte jeg at dette var drømmejobben - og nå er den min. Jeg er superfornøyd og stolt, sier Kristin Herje Nørve.

Grunnet oppsigelsestiden starter hun i AaFK først 1. juni.

Herje Nørve kommer fra en jobb i Ålesund kunnskapspark, der hun har jobbet som prosjektkoordinator. Tidligere har hun jobbet i Radio Ålesund, blant annet har hun hatt ansvar for to Radio Ålesund-festivaler.

Herje Nørve er utdannet ved Høgskolen i Ålesund.

– Hele 40 søkte på jobben, og mange av dem var kvalifiserte. Men Kristins bakgrunn utmerket seg. Det at hun har salg- og tung arrangementbakgrunn passet oss veldig bra. Vi har endret litt på stillingen i forhold til hvordan den var, slik at den går litt mer mot markedsbiten.Vi mener Kristin er den rette til denne jobben nå, sier markedsansvarlig Kjell Slinning.

Tar over etter Vebenstad

Kristin Herje Nørve får store sko å fylle når hun etter hvert begynner i AaFK. Hun tar over etter Øyvind Vebenstad, som ble en populær AaFK-mann spesielt blant klubbens mange frivillige. Han ble et av AaFKs viktigste ansikter utad.

- Vebenstad har gjort en utrolig jobb som har en stor plass i hjertet til veldig mange. Men jeg må fylle stillingen med meg og min person. Så må jeg være trygg på at det er mine kvaliteter som har gjort at jeg har fått stillingen, sier Kristin Herje Nørve.

- Er du litt samme typen som Vebenstad?

- Jeg kjenner ikke så godt til han, men jeg er jo en person som liker å spre glede jeg også. Det har jeg ikke tenkt å slutte med, sier hun.

Vil fylle stadion

Herje Nørve er født og oppvokst i Ålesund. Hun har ikke spilt fotball selv, men har drevet med både håndball og seiling.

– Idrett har alltid vært en viktig del av meg. Jeg er et konkurranse-menneske på godt og vondt, sier hun.

Framover brenner hennes konkurranseinstinkt for AaFK. Herje Nørve er ikke i tvil om hva som blir den viktigste oppgaven i AaFK.

– Jeg vil at stadion skal bli full igjen. Jeg vil at regionen skal vite at det er kamp. Og jeg vil at folk skal komme på kamp ikke kun på grunn av spillet som skjer på banen, men på grunn av totalopplevelsen, sier hun.

– Hvordan skal du få til det?

– Alle skal vite at det er hjemmekamp. Det skal ikke være noen tvil. Uansett om du har oppsøkt informasjon eller ikke, så skal du vite at det er hjemmekamp. Byen skal bli oransje igjen, sier Kristin Herje Nørve.

Hun beskriver seg selv som en lisvlang AaFK-supporter.

– Jeg er AaFK-supporter og har alltid vært det. Jeg ser ikke noen grunn til å ikke være det. Regionen vår trenger et fotball-lag og vi trenger et fotball-lag i toppen, sier AaFKs nye arrangementsjef.