Hvem blir best i «fotballfylket» i 2017? Dette er status tre måneder før seriestart

1. april sparkes eliteserien i gang når Kristiansund tar imot Molde i det som blir årets første av mange fylkesderby-kamper. Aalesund er det tredje laget fra Møre og Romsdals i årets eliteserie, og fylket kan med rette kalle seg ”fotballfylket” i 2017.

Selv om det fortsatt er tre måneder igjen til seriestart, begynner de ulike spillerstallene å sette seg.

Her ser du hvilke spillere som har kommet til og forsvunnet fra de ulike klubbene til nå i vinter:

Molde

Spillere inn:

– Ottar Magnus Karlsson (Vikingur)

− Sonni Nattestad (FH Hafnarfjörður)

− Ole Martin Rindarøy (tilbake fra låneopphold)

− Thompson Ekpe (tilbake fra låneopphold)

Spillere ut:

− Per Egil Flo (Slavia Praha)

− Ethan Horvath (Club Brugge)

− Vegard Forren (kontrakt utløpt)

− Joshua Gatt (kontrakt utløpt)

− Pape Pate Diouf (kontrakt utløpt)

− Thomas Kind Bendiksen (Sandefjord)

Joshua Gatt trener denne uka med den tyske klubben 1. FC Nürnberg, som spiller i 2. Bundesliga. Amerikanerens kontrakt gikk ut ved årsskiftet, og han står fritt til å signere for den klubben han ønsker. Om han velger Nürnberg, vil han i så fall bli gjenforent med sin tidligere lagkamerat i Molde; Even Hovland.

Vegard Forren er fortsatt på utkikk etter klubb i utlandet, og det er blitt spekulert om en overgang til tyrkiske Galatasaray, hvor Martin Linnes spiller, er aktuelt. Pape Pate Diouf får ikke fornyet kontrakt, mens Ranheim-keeper Even Barli kan være nestemann inn portene på Aker Stadion.

Kristiansund

Spillere inn:

− Benjamin Stokke (Levanger)

− Sean McDermott (Ull/Kisa)

Spillere ut:

− Espen Næss Lund (kontrakt utløpt)

− Serigne Mor Mbaye (kontrakt utløpt)

− Alexander Hovdevik (kontrakt utløpt)

− Thompson Ekpe (låneopphold ferdig)

− Victor Grodås (låneopphold ferdig)

KBK har fått inn ny målvakt og spiss, og kommer nok til å hente flere spillere. Trolig vil nordmørsklubben prøve å få til en leieavtale med noen fra MFK. Særlig Amidou Diop etterlot seg et solid inntrykk etter at han hadde en meget god vårsesong for den nyopprykkede eliteserieklubben i fjor.

Nysigneringen Benjamin Stokke hadde en god sesong for Levanger, og satte inn 14 scoringer og 11 målgivende pasninger i 1. divisjon sist sesong.

I tillegg vil trolig Hødds venstreback Christoffer Aasbak signere for KBK innen kort tid.

Aalesund

Spillere inn:

− Pål Vestly Heigre (Viking)

Spillere ut:

− Vito Wormgoor (Brann)

− Flamur Kastrati (Sandefjord)

− Franck Boli (Stabæk)

− Peter Orry Larsen (kontrakt utløpt)

− Edvard Skagestad (kontrakt utløpt)

– Lars Cramer (lagt opp)

Keeper Pål Vestly Heigre fra Viking er så langt den eneste signeringen Trond Fredriksen og AaFK har fått inn i vinter. Flere har forlatt klubben, og sunnmøringene har pr. dags dato en tynn spillerstall. Men sett vekk fra Wormgoor, er det AaFK selv som har valgt å ikke fornye avtalene med dem som har reist fra klubben. Sannsynligvis må sunnmøringene ha inn en forsterkning i hvert ledd.

I tillegg har ungguttene Anders Waagan (17) og Jørgen Hatlehol (19) signert proffkontrakt med klubben. Begge kommer begge fra egen stall.

Dempsey inn

I tillegg har det blitt gjort endringer i klubbenes støtteapparat. Flere hevder at årets signering i Molde er anskaffelsen av Mark Dempsey. Engelskmannen er hentet tilbake av Ole Gunnar Solskjær, og skal ha en trenerrolle i MFK.

I KBK er Joakim Klæboe fra Sarpsborg 08 ny assistenttrener, mens AaFK fortsatt ser etter en ny klubbdirektør etter at Henrik Hoff gikk av før jul.