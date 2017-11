Hylles i Danmark: – Hatten av for Åge Hareide!

– Hvilken triumf, hvilken ryggrad og hvilken milepæl for både Åge Hareide og de danske spillerne, skriver Ekstrabladets kommentator Allan Olsen.

Ikke uventet handler mye i Danmark om gårsdagens maktdemonstrasjon i Dublin. I 841 grunnla vikingene Dublin, og 14. november 2017 inntok de igjen den irske hovedstaden og la drømmen om VM i grus for de grønnkledde.

Utvidet karakterskalaen

Åge Hareide får mye skryt for å ha tonet ned den fysiske delen av fotballen og åpnet opp for kombinasjonsfotballen, med et godt resultat. Men ifølge Ekstrabladets Allan Olsen er Hareides største triumf at han har fått en midtbanespiller til å bli landslagets store stjerne, og det er kanskje grunnen til at laget klarte å komme seg til VM.

For i Danmark er det i dag én stor helt, nemlig Christian Eriksen. For anledningen har Ekstra Bladet høynet karakterskalaen, og gir Eriksen syver på terningen.

Også Berlingske Tidende utvider sin 1–12-skala, og gir Eriksen 13 for innsatsen. De kronet han til kongen av landslaget.

– Fant det perfekte laget

De gir Åge Hareide toppkarakteren 12. De hyller han for at han endret startformasjonen og fant det perfekte laget for kampen. I Politiken skriver de at den norske treneren besto eksamen til toppkarakter, og at han traff med laguttaket.

Danske TV 2 hyller Eriksen, men fotballkommentator Flemming Toft trekker også frem Bendtner. Han fikk i overkant av ti minutter mot Irland, skaffet et straffespark, som han selv ekspederte knallhardt i mål.

– Bendtner er i sin beste utgave, full av selvtillit, humor, lyst og engasjement. Selvfølgelig vil han spille, men han er ydmyk nok over sin rolle for øyeblikket, og det kler ham. Han kan bli en stor mesterskapspiller, skriver Toft hos tv2.dk.

Han gir Hareide noe av æren for at Bendtner har kommet tilbake, og fungerer godt sammen med spillegruppen.

– Hareide har seiret. Han har modellert et vidunderlag. Funnet og satset på de rette kvalitetene. Laget et tydelig hierarki uten å sprenge helheten, skriver Toft.