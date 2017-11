Ian Burchnall sparket i Viking: - Noen måtte få skylden

– Jeg fikk en telefon fra styrelederen onsdag kveld, jeg er ikke enig i avgjørelsen, men noen må få skylden for nedrykket, sier Ian Burchnall til Aftenbladet.

Mandag fikk han beskjed om at hans posisjon som hovedtrener skulle evalueres. Onsdag kveld fikk han telefon fra daglig Eirik W. Henningsen om at han er ferdig som trener, to år før kontrakten utløper. Etter det Aftenbladet kjenner til, får Burchnall lønn i ett år som sluttpakke.

Direktesending: Se Viking forklare avgjørelsen her:

– Ble du overrasket over beslutningen?

– Jeg har følt det har vært en endring siden sommeren, da resultatene uteble ble mer og mer skyld fordelt etter hvert som presset økte. Jeg er overrasket over at det kom nå før sesongen er over, men noen må få skylden for nedrykket, svarer Burchnall.

– Hva synes du om avgjørelsen?

– Det er en feil beslutning. Jeg kjenner min kapasitet som trener. Selv om ikke alt har vært bra i år, kunne vi bygget noe i Viking. Klubbens utfordringer er også større enn hovedtreneren. Jeg håper Viking tar tak i problemene ved røttene, sier Burchnall.

– Hvor mener du de røttene er?

– Listen er lang, men det er ikke min jobb å adressere dette nå. Jeg er ydmyk nok til å si at vi ikke har vært gode nok, kanskje vil en ny trener gjøre en bedre jobb. Når klubben sier de skal snu hver stein, håper jeg ikke det stopper ved å bytte ut meg, understreker den oppsagte Viking-treneren.

– Hva synes du om at Bjarte Lunde Aarsheim blir værende?

– Jeg har snakket med ham og anbefalt ham å bli værende i Viking. Han er veldig lojal. Jeg kan dra hvor som helst, Viking er Bjartes klubb. Jeg rådet ham til å bli værende. Klubben trenger ham, sier Burchnall.

– Kunne du gjort en bedre jobb?

– Ja, selvfølgelig. Jeg kunne gjort en mye bedre jobb og har lært veldig mye denne sesongen. Jeg er en bedre trener nå enn da jeg ble ansatt i fjor. Jeg var 33 år da, dette var nytt for meg også. Samtidig har vi gjort mye bra, svarer engelskmannen.

– Er du en manager eller en trener på feltet i hverdagen?

– Jeg forstår spørsmålet. Jeg er best på treningsfeltet, men en moderne manager i dag er på feltet også. Det har vært ekstremt mange ting å ta hensyn til utenfor feltet også denne sesongen, svarer Burchnall.

Her er pressemeldingen Viking sendte ut torsdag morgen:

«Viking Fotball og Ian Burchnall er blitt enige om å avslutte ansettelsesforholdet i klubben.

Avgjørelsen er tatt av styret i Viking Fotballklubb sammen med Viking Fotball AS. Bakgrunnen er en vurdering av de sportslige resultater for klubbens A-lag i 2017 sesongen.

– Ian Burchnall er vi alle blitt glad i. Hans vennlige fremferd og lojalitet til klubben setter vi meget høyt. Men han er ansvarlig for de manglende resultater i inneværende sesong. Utgangspunktet hans har ikke vært optimalt; en tynn og ung tropp, ni spillere ut i løpet av første halvår, åtte spillere inn sommervinduet samt en lang rekke «stang ut» resultater har preget situasjonen. Dette er krevende rammebetingelser, men fotball på dette nivået krever resultater.

Ian Burchnall kom til Viking som assistenttrener før 2015-sesongen og overtok som hovedtrener foran årets sesong.

Vi er samtidig veldig fornøyde med at Bjarte Lunde Aarsheim vil fortsette som assistenttrener og er motivert for å jobbe videre med ny hovedtrener for å ta laget opp og frem.

– 2017 har vært et tøft år for Viking. Og det er tøft å ta farvel med Ian. Men manglende resultater tross utfordrende tider gir oss ikke et valg. Nå skal vi ta oss den tiden vi trenger for å finne erstatteren som skal sørge for at Viking vinner kamper og løfter oss opp igjen, sier styreleder i Viking FK Kristin Kragseth.

En arbeidsgruppe med representanter fra styre, ledelse og sportslig utvalg skal finne en ny hovedtrener.»

Aftenbladet kommer tilbake med mer!