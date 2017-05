Joshua King nest sist på avgjørende scoring

Joshua King var nest sist på ballen da et selvmål av Ryan Shawcross sikret 2-2 mellom Bournemouth og Stoke i Premier League lørdag.

Nordmannen kunne nok ønsket at han fikk bokført sitt 16. mål for sesongen, men reprisene viste at Shawcross sto for scoringen. King så også ut til å stå i offside før han flikket ballen videre i retning Shawcross, men assistentdommeren holdt flagget nede.

Stoke-kapteinens uheldige involvering førte til kampens andre selvmål. Bournemouth-spiller Lys Mousset ga Stoke ledelsen etter 33 minutter.

Junior Stanislas utlignet etter 62 minutter, men tidligere Molde-spiller Mame Biram Diouf sendte bortelaget i ny ledelse elleve minutter senere, før Shawcross var uheldig og sikret poengdeling.

King spilte hele kampen for hjemmelaget.

Bournemouth forblir på tiendeplass på tabellen, mens Stoke faller til 13.-plass.

På plassen bak Stoke finner man Burnley, som spilte 2-2 mot West Bromwich lørdag. Sam Vokes scoret begge målene til hjemmelaget, mens Salomón Rondón og Craig Dawson sto for scoringene til West Bromwich.