Jublet for sjelden triumf: Dette har ikke skjedd på over fem måneder

Stabæk-Tromsø 1–2

NADDERUD STADION: Tromsø kunne juble for det som kan bli tre livsviktige poeng i nedrykksstriden, etter en solid sliteseier i et begredelig høstvær i Bærum.

Dermed er «Gutan» på 14.-plassen som gir rett til kvalifiseringsspill i Eliteserien neste år, når det er fire kamper som gjenstår.

Søndag kommer jumbolaget til Alfheim i en kamp hvor tre nye TIL-poeng definitivt bør være innenfor rekkevidde.

Triumfen over Stabæk smakte ekstra godt da Sarpsborg utlignet til 3–3 i Sogndal like før full tid.

Sogningene på trygg grunn har nå like mange poeng i banken som Tromsø.

Tafatt Stabæk-start

I den første omgangen var det tydelig at det var gjestene fra nord som hadde mest å spille for.

For andre hjemmekamp på rad lå Stabæk under med to til pause, etter 45 minutter hvor det først var helt på tampen at de blå klarte å skape skikkelig trykk foran Gudmund Kongshavn i TIL-målet.

Da hadde Jostein Gundersen og Mushaga Bakenga gitt de nedrykkstruede en betryggende tomålsledelse.

Det første målet kom etter at assistentdommeren først hadde vinket for offside på Gundersen etter Morten Gamst Pedersens gode frispark etter 24 minutter.

Resterende kamper i nedrykksstriden Tromsø: Viking (h), Sogndal (b), Haugesund (h), Brann (b) Aalesund: Lillestrøm (b), Rosenborg (h), Sarpsborg 08 (b), Strømsgodset (h) Sogndal: Strømsgodset (b), Tromsø (h), Stabæk (b), Vålerenga (h) Kristiansund: Odd (h), Molde (b), Sandefjord (h), Haugesund (b) Lillestrøm: Odd (b), Aalesund (h), Brann (b), Molde (h), Sandefjord (b)

Etter en konferanse med dommer Svein Oddvar Moen konkluderte imidlertid kamplederne med at det var ingen grunn til å annullere målet.

Ti minutter senere doblet Bakenga ledelsen da han ble spilt helt alene med John Rune Alvbåge i Stabæk-målet, etter en pen pasning fra Gjermund Åsen.

Tidlig redusering

Som mot Vålerenga for tre uker siden fremsto hjemmelaget på en bedre måte da de entret det dyvåte gresset etter pausen.

Det gikk bare tre minutter før Franck Boli reduserte til 1-2, da han løftet ballen opp i krysset etter en variant av et kort hjørnespark.

Derfra og ut var imidlertid Tromsø nærmest kampens fjerde mål, og kunne til slutt juble for tre både kjærkomne og fortjente poeng.

Hør Aftenpodden Sport nå: Klasseskillet som splitter Fotball-Europa, gamle Jupp, Åge Hareide og playoff: