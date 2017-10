Kaos i opprykksjakten: Sent tirsdag kveld falt Lyn-dommen

Det gjenstår én serierunde i 3. divisjon avdeling 2. Og fortsatt hersker det komplett kaos rundt opprykkskampen - som fortsatt kan bli avgjort både på fotballbanen og i NFF-kontorene.

Lyn risikerer straff for å ha brukt en spiller som skulle sonet karantene. Motstanderen Ready la inn en protest, som potensielt kunne kostet Lyn opprykket.

Like før midtnatt får imidlertid Aftenposten opplyst at denne protesten er avvist. Ready kan imidlertid fortsatt anke.

Lyn vant den aktuelle kampen 3–2. Et eventuelt poengtrekk kan bli helt avgjørende. Lyn leder nemlig avdelingen med to poeng ned til Stabæk 2 med én serierunde igjen.

Derfor var det svært gode nyheter for Lyn-fansen at Readys anke ble avvist.

Stor usikkerhet

Likevel er det stor usikkerhet knyttet til opprykkskampen. Separat med protesten fra Ready har NFF nemlig opprettet en sanksjonssak. Den kan også ende med poengtrekk.

Innstillingen i sanksjonssaken er ett minuspoeng. Straffen kan imidlertid bli økt til tre poeng, noe som ville sendt Lyn på etterskudd i opprykkskampen.

Mandag meldte TV 2 at den endelige avgjørelsen skulle falle tirsdag. Dette er imidlertid kun korrekt når det kommer til protesten fra Ready. Sanksjonssaken er ennå ikke behandlet.

NFF bekrefter overfor Aftenposten at protestsaken må ferdigbehandles før sanksjonssaken vurderes.

Usikkert om Ready anker

NFF kan ikke garantere at saken er ferdigbehandlet før Lyn spiller mot Korsvoll lørdag. Blir den ikke ferdigbehandlet innen den tid, kan ikke Lyn vite med sikkerhet at en seier mot Korsvoll er nok til å sikre 2. divisjonskontrakten.

At saken ennå ikke er avklart, har vært en kilde til frustrasjon hos Lyn-supportere. NFFs svar er at de vanlige prosedyrene må følges for å sikre en rettferdig saksgang for alle involverte.

En viktig faktor i saken er om hvorvidt Ready velger å anke avgjørelsen i protestsaken. Det kan potensielt forlenge saksbehandlingen med tre dager. Flere representanter for Ready har unnlatt å kommentere en mulig anke tirsdag kveld.

Poengtrekk kan avgjøre

Bakgrunnen for saken er kampen mellom Lyn og Ready 17. september. Oskar Hansen spilte kampen for Lyn, selv om han skulle sone karantene. Hansen sto nemlig med tre gule kort, inkludert ett fra sin tidligere klubb Follo.

I siste serierunde spiller Lyn mot Korsvoll, mens Stabæk 2 møter Redalen. Begge opprykkskandidatene spiller på hjemmebane, og begge er store favoritter til å vinne.

Dermed vil et trekk på tre poeng med stor sannsynlighet knuse Lyns opprykkshåp. Supporterne til klubben på Oslo Vest må dermed vente på to skjebnedyster de nærmeste dagene: Den mot Korsvoll, og den i sanksjonsutvalget.

Utfallet kan bli svært avgjørende for klubben som prøver å kjempe seg tilbake mot toppen av norsk fotball.

Et veiskille i Lyns historie kom i 2010, da klubben gikk konkurs midtveis i 1. divisjonssesongen. Klubben kjempet seg opp til nivå tre i 2012, men rykket ned igjen i 2015. Nå kan altså Lyn på ny rykke opp til 2. divisjon. Klubbens uttalte mål er å spille i én av landets to øverste divisjoner innen 2020.