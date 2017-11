Kjempetabbe punkterte kampen – Lagerbäcks Norge tapte for tredje gang

Makedonia-Norge 2–0

SKOPJE: I oppladningen til kampen på Filip den andres arena i Skopje handlet mye rundt det norske laget om Martin Ødegaards comeback på A-landslaget.

18-åringen fikk sin tiende landskamp på stadionet som er oppkalt etter Alexander den Stores far. Der var det lite som minnet om et makedonsk verdensherredømme, da de aller fleste av de 33.400 litt falmede røde og gule stolene sto tomme.

Hjemmelaget var likevel godt nok til å vinne 2–0, etter mål av veteranen Goran Pandev og Kire Markoski. Det siste etter en fryktelig tabbe av Sten Grytebust.

Nordmenn håper Ødegaard en dag skal legge Fotball-Verden under seg, og mange hadde sett frem til at han skulle spille for nasjonens fotballflaggskip for første gang siden mars i fjor.

Den Real Madrid-utleide var iallfall svært nær ved å score sitt aller første landslagsmål i comebacket.

19 minutter var spilt da Martin Linnes trakk inn fra venstrekanten. Pasningen til Ødegaard som kom fra motsatt side var litt upresis, men 18-åringen fikk likevel kontroll på ballen.

Han brukte yttersiden av venstrefoten til å sette Stole Dimitrevski ut av spill, men istedenfor å finne nettet smalt ballen i stolpen.

Norge under Lagerbäck Nord-Irland-Norge 2–0 Norge-Tsjekkia 1–1 Norge-Sverige 1–1 Norge-Aserbajdsjan 2–0 Tyskland-Norge 6–0 San Marino-Norge 0–8 Norge-Nord-Irland 1–0 Makedonia-Norge 1–0 Slovakia-Norge (tirsdag)

Lagerbäcks tredje tap

Lars Lagerbäck var før kampen tydelig på at dette slettes ikke var en ubetydelig treningskamp, til tross for at våre skandinaviske venner i øst og sør spiller avgjørende kvalifiseringskamper i disse dager for VM i Russland.

Langt over halve laget til svensken var likevel spillere som så langt i år ikke har vært i hans førsteellever.

Håpet var å bygge selvtillit ved å slå lag nummer 85 på FIFA-rankingen og samtidig sikre den fjerde seieren på de fem siste kampene.

I stedet måtte svensken notere seg for det tredje tapet i hans regjeringstid.

Nesten for Kamara

Da Ødegaard skjøt i stolpen hadde makedonerne allerede vært farlig fremme to ganger, men Ezdzan Alioski hadde enten skutt over via foten til Gustav Valsvik, eller ikke fått god nok kontroll på Et Goran Pandev-innlegg til at han fikk avsluttet skikkelig.

Det endte bare med at ballen trillet like utenfor det norske målet.

Ola Kamara, som også gjorde comeback i den norske drakten, fikk et par gode muligheter i den første omgangen.

Den første kom fem minutter etter Ødegaards stangskudd, men forsøket etter Håvard Nordtvedts innlegg føk utenfor.

Skuddet ti minutter senere fra 20 meter endte langt over mål.

Veteranen senket Norge

Norge hadde holdt nullen i tre av de fire siste kampene, og mot makedonerne så det ut til at de iallfall skulle holde ut til pause.

Nullen sprakk imidlertid da veteranen Goran Pandev viste hvordan en god kontring skal gjennomføres.

Han slo først ballen ut til Alioski ute til venstre. Deretter startet 34-åringen på et langt løp inn i det norske feltet, og ingen norske spillere tok seg bryet med å plukke han opp.

Helt alene med Sten Grytebust gjorde Champions League-vinneren fra José Mourinhos Inter-lag i 2010 ingen feil.

Lagerbäck har tydeligvis fortsatt ting å jobbe med i den defensive delen av spillet.

Nesten ingen målsjanser

Det norske laget klarte aldri å slå tilbake i den andre omgangen.

Nærmest kom nok en gang Kamara, men den amerikabaserte spissen var akkurat for sent ute da han da han stupte frem for å nå et godt innlegg fra Mats Møller Dæhli.

Da hadde riktignok makedonerne allerede hatt to farlige forsøke på Grytebust. På det ene var den norske keeperen heldig som slapp unna en grov tabbe, på det andre reddet han godt. På overtid var han ikke like heldig.

Grytebust skulle klarere ballen ute mot sidelinjen, men sendte den bare i beina på Kire Markoski. Han satte den enkelt i det åpne målet.

Pål Alexander Kirkevold og Morten Thorsby fikk sine første kamper for Norge, men heller ikke debutantene klarte ikke å forhindre et nytt norsk tap.