Konflikt stopper Mos-forlengelse: – Henrik Hoff setter seg selv foran klubben

– Jeg har kontrakt ut året, men har ikke fått noe forslag fra AaFK. Vi må bare se hva som skjer, men i sommer kan jeg skrive under for hvem jeg vil. Samtidig stortrives jeg her, men sånn er fotballen, sier Mos til Sunnmørsposten.

– Vurderer du et klubbskifte?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg må forholde meg til at kontrakten går ut i år. Men jeg må være såpass ærlig å si at det har vært skuffende at de ikke har kommet med et kontraktstilbud enda. Klubbdirektør Henrik Hoff har en litt annen oppfatning av saka.

– Mos har ingen grunn til å være skuffet. Jeg har sagt at vi er forberedt på å gi han et tilbud, men Mos vet hva som skal til for at det skjer. Han har fått beskjed om at vi ønsker å ha en dialog med han.

Anstrengt agent-forhold

– Har du og agent Stig Lillejord et anstrengt forhold?

– Det kan være at du er inn på noe der, ja.

– Hvorfor har dere et anstrengt forhold?

– Jeg forholder meg til folk vi kan stole på. Dette handler om en spiller som skulle til AaFK, men som endte opp et annet sted. Når vi er i dialog med en spiller med han (Lillejord), så må han stå for det han sier. Når han ikke gjorde det den gangen, så kan vi ikke forholde oss til han nå.

Sunnmørsposten er kjent med at Hoff og Lillejord skal ha hatt et anstrengt forhold over tid. Det skal ha blusset opp igjen før 2016-sesongen da Joakim Våge Nilsen gikk til Odd. Våge Nilsen var først på vei til Odd, men da det ikke så ut til å ordne seg, var han nær en overgang til AaFK. Til slutt valgte Våge Nilsen likevel å gå til Odd, noe som provoserte Hoff kraftig. Klubbdirektøren vil ikke bekrefte at det er snakk om Våge Nilsen.

– Har et annet syn på saka

– Vi tåler og aksepterer at spillere velger andre alternativer. Men her var utgangspunktet at vi hadde hentet opp den aktuelle spilleren som ville til oss, men så bryter agenten rett og slett opp og gjør noe annet. Da får ting bare være som det er, sier Hoff, som ikke ønsker å utdype saka noe mer.

Agent Stig Lillejord legger ikke skjul på at det finnes utfordringer mellom han og Hoff.

– Hoff må gjerne ha et anstrengt forhold til meg, men jeg har et litt annet syn på den overgangen han trekker fram. Jeg var veldig direkte med Hoff om den saka, og beklaget at spilleren gikk til en annen klubb, sier Lillejord.

Når det gjelder saka rundt en kontraktsforlengelse med Mos, så legger ikke agenten skjul på at han er forundret over Hoffs oppførsel.

– Setter seg selv foran klubben

– Hoff har det som kanskje er Norges beste spiss, men klarer ikke å leve med en agent på den andre siden. At han (Hoff) er villig til å risikere å miste Mos på grunn av et dårlig forhold til meg, viser at Hoff setter seg selv foran klubben. Jeg har sagt at jeg og Mos mer enn gjerne snakker med AaFK, men Hoff har forsøkt å gå bak ryggen min og direkte til Mos. At Hoff forsøker å gjøre det på den måten, det må stå for hans regning.

Lillejord forstår godt at Mos er skuffet etter å ha levert varene i både år og i fjor.

– Når Mos har vært på Hoffs kontor har han gitt beskjed om at Hoff må ta kontakt med meg om en eventuell forlengelse.

Hoff svarer ikke Lillejord

Ifølge Lillejord har han forsøkt å komme i kontakt med Hoff over et tosifret antall ganger det siste året, uten at han har fått svar.

– Jeg har et utrolig godt forhold til de fleste klubbene og lederne, men jeg har ikke opplevd en lignende sak som dette. Hoff har aldri sagt personlig til meg at vi har et problem, men jeg har hørt det via andre. Det er ikke bra om han har en personlig vendetta mot agenten til toppscoreren, sier agenten.

Slik situasjonen er akkurat nå, så virker det som det kan bli vanskelig å få til en kontraktsforlengelse. Det betyr i tilfelle at AaFK mister Mos gratis etter årets sesong.

– Hva må til for at det skal bli en kontraktsforlengelse, Lillejord?

– Jeg må jobbe med andre alternativer når vi ikke hører noe fra AaFK. Essensen her er at vi ikke på noen måte har avvist AaFK og sagt vi ikke er interessert i en forlengelse. Men vi må kunne snakke sammen på en skikkelig måte, sier agenten.

Optimistisk før Molde-møte

Lørdag kveld spiller Mos fra start når AaFK møter Molde på bortebane. Spissen er optimistisk med tanke på klubbens sjanser, selv om det ikke har blitt seier i serien siden 2003-sesongen mot nabo- rivalen.

– Vi har hatt noen gode kamper i det siste, og slo Molde i oppkjøringen. Jeg synes vi har sett bra ut i de siste kampene, så mye ligger til rette for at vi skal få en etterlengtet seier mot Molde, sier AaFK-spissen.

Han mener det er ganske unikt at det har gått så lenge uten en serieseier.

– Det er noe spesielt som henger over klubben, men det er på tide å gjøre noe med det nå.

Riise står trolig over

AaFK må klare seg uten Aron Thrandarson og mest sannsynlig Bjørn Helge Riise.

– Det er en stor sannsynlighet for at Bjørn Helge er ute, sier AaFK-trener Trond Fredriksen.

Det betyr at Edwin Gyasi, som pådro seg en kneskade mot Rosenborg, er tilbake i troppen igjen.

Han går trolig rett inn på laget igjen.