Kvinneklubbene tapte: – Kjempeskuffende at ikke fotballpresidenten viser mer tro

ULLEVAAL STADION: Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag.

Ledere fra flere av klubbene i Toppserien var på talerstolen og snakket om en trang økonomisk hverdag og at de ikke kjente seg igjen i signalene fra NFF-ledelsen om at overføringene var blitt større de siste årene.

– Jeg er kjempeskuffet over at ikke presidenten går ut og viser mer tro på at vi skal få til den kommersielle satsingen på kvinnesiden. Det ville vært et kjempeviktig signal, men nå gjør han det motsatte. Det er ikke det vi trenger, sier Synnøve Tverlid, leder i Arna Bjørnar og styreleder i Serieforeningen for kvinnefotball.

I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.

– Må ha pengene først

Fotballpresident Terje Svendsen mener imidlertid at man må ha pengene før man fordeler dem.

– Vi kan ikke bare vedta at vi klarer å øke inntektene med 4 mill. kr, sier Svendsen.

Han sier imidlertid at han er overbevist om at man skal klare å utvikle den kommersielle verdien av kvinnefotballen.

– Vi har tatt det første steget. Vi har fått på plass en samarbeidsavtale, noe som ikke har eksistert tidligere. Der ligger det også en forpliktelse om at vi på politisk siden skal være med å utvikle den kommersielle verdien, sier Svendsen.

Tverlid på sin siden mener de økte overføringene er forsvinnende lite i den store sammenhengen. Hun mener det er veldig positivt at 40 prosent av tingets medlemmer stemte for forslaget.

– Jeg antar at styret har tatt signalene, det blir et vedtak på et vis. Dette må vi jobbe videre med.

Hun mener samarbeidsavtalen mellom NFF og SFK er positiv.

– Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner. Men det er forpliktet en del møteplasser der som gjør at vi er nødt til å sette oss ned og jobbe sammen, sier hun.

– Mer til klubb, mindre sentralt

Hege Jørgensen, nyansatt daglig leder i SFK, mener den reelle økningen på 1,5 mill. kr til de 24 øverste kvinneklubbene ikke er nok til å gjennomføre satsingen på jente- og kvinnefotball som fotballtinget vedtok i fjor.

– Vi klarer ikke å utvikle oss på den summen, sånn er det bare. Nå har vi lyst til å sette fullt fokus på det kommersielle produktet, og da hadde vi trengt en hjelp fra tingsalen til å gi NFF beskjed om at der må vi gjøre en ordentlig jobb, sier hun.

I Arna Bjørnars forslag la man også opp til å dekke inn noe av overføringen med å kutte 1,9 mill. kr i kostnadene til yngre landslag.

– Det har vært en veldig økning på landslagene. Den totale potten som går til kvinnefotball er jo stor, men vi mener for mye går til administrative kostnader. Vi mener at spillerne først og fremst utvikler seg i klubbene, og da blir balanseforholdet skjevt når ressursene er så knappe som de er. Vi vil styrke klubbene mer, og bruke mindre penger sentralt.