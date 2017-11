Lagerbäck kritiserer kulturen i Norge: – Et stort dilemma

SKOPJE: Mens våre nordiske naboer enten allerede er kvalifisert til neste års fotball-VM (Island) eller spiller avgjørende play off-kamper for å komme dit (Sverige og Danmark), er Norge i Sør-Europa og spiller vennskapskamper mot Makedonia og Slovakia.

De avslutter Lagerbäcks første sesong som sjef for det norske laget. Han mener utviklingen i laget er så god at det nå presterer på et nivå som er godt nok til å kvalifisere seg til EM i 2020.

Et av områdene han ha jobbet med siden han tok over 1. februar i år, er tøffheten i laget.

– Det så for snilt ut i starten. Holdningen er blitt bedre. Vi har snakket om å få inn en større intensitet i treningene. Selv om vi så litt paralyserte ut mot Tyskland, så har det blitt bedre. Vi skal bli bedre, men kan ikke gjøre det så mye bedre enn å holde nullen mot Nord-Irland og Aserbajdsjan. Da vinner vi, og det synes jeg er et bra tegn.

Utslag av samfunnsstrukturen

Pressekonferansen dagen før kamp i Makedonia endte som en liten miniforelesning fra 69-åringen om det han mener er et av de viktigste kriteriene for at norsk fotball skal løfte seg.

– Noe jeg tror er et stort dilemma, og som jeg gjerne vil diskutere mer, er at vi må stille krav når ungdommene kommer inn i en elitesatsing som 14-15-16-åringer. Vi er altfor snille, sier svensken.

Han tror det henger sammen med den nordiske samfunnsstrukturen.

– Vi stiller ikke krav på samme måte, hverken i skolen eller på andre områder. Det gjelder også i fotballen, sier Lagerbäck.

Må øke forståelsen hos spillerne

Et av de viktigste grepene for å løfte spillerutviklingen er å få inn nok kompetente trenere. Et viktig område for dem er å få spillerne til å forstå det de jobber med på trening hver dag, og hvorfor det er viktig.

– Vi må forklare for spillerne hvorfor vi gjør ting. Et eksempel: Se på gode lag og hvordan de beveger seg når de har ballen. Du ser sjeldent gode lag med bra spillere stå stille når de får en pasning, de tar med seg ballen på førstebevegelsen, og prøver å slå på spillere i bevegelse. Jeg tror vi trener for lite på dette i de yngre årsklassene. 14-16-åringer som kommer inn i elitevirksomhet må forstå hvorfor vi terper på disse tingene.

Slurv skal påpekes

Han tror fotballen kan endre den for snille mentaliteten, selv om Lagerbäck mener den speiler samfunnet.

Han understreker at kravene må bli stilt på riktig måte, og at han ikke mener at det skal selekteres tidligere i barnefotballen.

– Man må få trenerne bevisste på at de må forklare og veilede tydelig. Under øktene må de stoppe opp spillet når noen gjør feil. Der er vi altfor snille på ungdomsnivå.

Dette gjelder også på A-landslaget, forteller han.

– Slurver de og ikke gjør det de skal, så må jeg påpeke det. Hvis ikke kan jeg jo ikke påvirke dem.

Takles hvis du er for sløv

Han pekte nok en gang på hvor sterke mentalt spillerne var på Island-laget hans som sendte England ut av fjorårets EM i Frankrike.

Også i de svenske landslagene som han tok til mesterskap etter mesterskap var det en mental styrke, med mange «kapteiner» som gikk foran og tok ansvar.

– Mange av spillerne jeg har hatt sier fra også i spillergruppen. Er du da sløv under oppvarmingen kan du få en skikkelig takling fordi du ikke gjør ditt beste. Da er det lett å være trener, sier Lagerbäck.

Alle må tåle litt kjeft

Han mener å se at de norske spillerne nå begynner å ta mer for seg ute på treningsfeltet.

Håvard Nordtveit er blant dem som har merket seg at det er blitt en annen mentalitet i gruppen.

– Vi stiller enda mer krav til hverandre i hverdagen og på trening, og det gjør at vi mer tør å si fra til hverandre i kampene. Det skal ikke være slik at man tar seg nær av det. Alle gjør feil, og når man gjør det på fotballbanen skal man få høre det. Da er man nok mer konsentrert neste gang situasjonen oppstår.