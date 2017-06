Lagerbäck om kjempemissen: – Blanding av skuffelse og sinne

Norge-Tsjekkia 1–1

ULLEVAAL STADION: Den norske landslagssjefen har ved flere anledninger snakket om hvor viktig det er å unngå personlige feil i internasjonal toppfotball.

Det så spillerne hans ut til å ha glemt i de avgjørende situasjonene i svenskens første kamp som sjef på Ullevaal.

Dermed endte det 1–1 i en kamp som Norge absolutt kunne ha vunnet.

En helt utrolig sjansemiss ble det store samtaleemnet etter kampen.

Like før timen var spilt kom Tarik Elyounoussi og Alexander Søderlund helt alene med tsjekkernes keeper Tomas Vaclic.

Av en eller annen uforståelig grunn valgte en egoistisk Elyounoussi å avslutte i stedet for å sentre til sin spissmakker som ville hatt verdens enkleste jobb med å trille ballen i det helt åpne målet.

– Det var vel en blanding av skuffelse og sinne, sa Lagerbäck da han etter kampen ble spurt om hva som gikk gjennom hodet hans etter kjempemissen.

– Normalt scorer man jo mål når man er to helt alene med keeper, men jeg har ikke fått snakket med Tarik og spurt hvordan han opplevde situasjonen, legger han til.

Når da også en fullstendig umarkert Pavel Kaderábek hadde fått sendt tsjekkerne i ledelsen før pause, ble det for vanskelig å sikre Norges andre seier på seks forsøk i denne VM-kvalifiseringen, som ikke engang er i nærheten av å ta våre beste menn til sluttspillet i Russland neste sommer.

Men til tross for den merkelige situasjonen var Alexander Søderlund fornøyd med samarbeidet i angrepsrekka til Norge.

– Det er lenge siden vi har hatt et så bra samarbeid mellom spissene på landslaget. Vi jobber sammen og har klare regler før kampen. Sjefen har gitt oss tydelige instrukser, og så passer vi godt sammen, mente Søderlund.

Marerittrekke

Den norske gigantsjansen kom bare få minutter etter at den samme angrepsduoen hadde skaffet og satt inn straffesparket som utlignet tsjekkernes ledelse.

Elyounoussi ble felt av en svimmel Tomas Sivok, og fra 11 meter hamret Søderlund inn sitt andre landslagsmål på 28 kamper.

Det var St. Etienne-spissen som også hadde Norges eneste store mulighet før den pause. Alene med keeper klarte han ikke å sette ballen forbi Vaclic.

Norge kom til kampen med bare tre seire på de 14 siste kampene, og fra start av var det tydelig at de hadde bestemt seg for å gå offensivt og aggressivt til verket.

Tsjekkerne fikk lite tid med ballen av røde drakter som sprintet inn i press. Publikum var fornøyde med det de fikk se, men snart begynte kampen å ligne mer og mer på kamper Ullevaal-publikumet har sett for mange av.

Tsjekkerne tok mer av føringen, og Vladimír Darida fikk kampens første mulighet etter en halvtime da han tråklet seg fri og avsluttet, men Rune Almenning Jarstein klarte å dytte ballen ut til hjørnespark.

Like etterpå fikk Mihael Krmenclik ballen foran det norske målet. Skuddet skiftet retning via et norsk bein, og kun en meget god redning av Jarstein avverget mål.

På det påfølgende hjørnesparket havnet imidlertid den norske keeperen i trøbbel. Han feilberegnet fullstendig, og det var kun flaks som gjorde at headingen fra Tomas Soucek gikk utenfor.

Avgjørende feil

Norge hadde fått seg en støkk, Tore Reginiussen måtte snart forlate banen med skade, og etter 36 minutter ble det norske laget hjemsøkt av et spøkelse som har plaget dem i lang tid.

Høyreback Jonas Svensson ut til å ha glemt da innlegget fra Pavel Kaderábek kom fra motsatt side. Trønderen hadde ingen kontroll på Brabec som lurte bak ryggen hans, og dermed kunne altså tsjekkeren enkelt score.

Målet preget de norske spillerne, som plutselig begynte å sende ballen utover sidelinjen i stedet for på foten til en lagkamerat.

Da fem minutter av den andre omgangen var spilt kunne Norge havnet to mål under, men flaksen var denne gangen på Norges side.

Tomas Soucek hamret ballen i tverrliggeren fra 16 meter.

Overtok føringen

Etter at Norge hadde utlignet og brent dobbeltsjansen, tok imidlertid hjemmelaget over føringen.

Innbytter Mats Møller Dæhli dro seg fint inn fra venstrekanten og avsluttet i nettveggen, men selv med litt rødt trøkk ble det aldri noen store målsjanser utav det.

På overtid fikk innbytter Jakob Jankto en stor mulighet for gjestene, men han blåste ballen over tverrliggeren.

Kampen kunne fått en eventyrslutt da innbytter Bjørn Maars Johnsen fikk muligheten fra få meter, men headingen fra spilleren som få norske supportere hadde hørt om for noen uker siden, traff bare den tsjekkiske keeperen.

Blandede følelser etter debuten

Det var en stolt, men litt skuffet Bjørn Maars Johnsen som snakket med Aftenposten etter kampen. Hearts-spissen var et overraskende uttak av Lagerbäck, og fikk litt over 20 minutter i sin debut.

– Jeg har litt blandede følelser, for vi vil jo vinne kampen. Vi har flere sjanser til å score mål. Nå må vi fokusere på å vinne, og ikke være fornøyd med resultatet, sier Johnsen til Aftenposten etter kampen.

Selv om han var lite fornøyd med resultatet, var han fornøyd med å ha debutert med det norske flagget på brystet.

− Jeg er veldig fornøyd med debuten min, og det er et veldig stolt øyeblikk for meg. Men jeg vil ikke være på banen uten å vinne, så det er blandede følelser. Jeg ga vekk noen baller jeg burde ha beholdt, og var kanskje litt for stresset i noen situasjoner. Kanskje burde jeg ha senket tempoet litt, og vise at jeg er klar for å spille på et høyt nivå, sier Johnsen, som er klar for å vise sine ferdigheter dersom det blir flere landskamper.

PS: Tirsdag får Lagerbäck en ny mulighet når hans landsmenn kommer til Ullevaal for en treningskamp.

Svensken varslet at han kommer til å prøve ut en del av de spillerne som ikke startet mot Tsjekkia.