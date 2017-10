Landslagsspillerne slår alarm: - Jeg oppfatter løkkefotballen som viktigst

SAN MARINO: – Det er trist at vi i Norge ikke har like mange talenter som tidligere, sier King.

I en liten fjellby et par mil fra badebyen Rimini og Adriaterhavet, lader Norges beste fotballspillere opp til torsdagens VM – kvalifiseringskamp mot San Marino.

De er gode fotballspillere. De lever godt av hobbyen sin. De fleste er utenlandsproffer. De er valgt ut til å representere landet sitt på Serravalle Arena.

De vet også at de ikke hadde kommet hit uten tusenvis av timer med egentrening på løkka i oppveksten.

Med bekymring studerer flere av dem Aftenpostens oppslag de siste dagene. Lørdag 23. september var vi innom 46 fotballbaner i Oslo. Vår uformelle sjekk viste at 20 av banene sto helt tomme. Der var det ingen som spilte løkkefotball.

Spilte dagen lang

– For å være helt ærlig: Det så ikke sånn ut da jeg var ung, melder Bournemouth-spiss og Premier League-stjerne Joshua King mens han studerer to av bildene fra hans hjemsted:

Romsås kunstgress, der vi ikke fant noen barn. Og Romsåstoppen, der noen spilte basketball ved siden av kunstgressbanen.

– Fotballen har utviklet seg. Det er kanskje mer organisert i klubber nå enn da jeg var yngre. Vi var ute på løkka og spilte helt til treneren kom og hentet oss. Ofte ble vi igjen etter treningen og spilte videre, forteller King.

Han hadde ikke mobiltelefon som liten Romsås-gutt. Det hadde heller ikke barndomskameratene.

– Men hvis jeg ringte til en kompis på familiens fasttelefon, og foreldrene svarte at han ikke var hjemme, skjønte jeg hvor han var. Jeg kunne med 99 prosent sikkerhet vite at den ungen var på nærmeste fotballbane.

– Barn skal være ute og spille

Sigurd Rosted vokste nærmest opp på Lørenbanen i Oslo. Sarpsborg-spilleren synes Aftenpostens bilder av de tomme fotballbanene i hovedstaden er skremmende.

– Dette er dårlige greier, altså. Jeg husker selv fra min egen oppvekst, at spesielt om somrene og i helgene hadde vi mange timer egenaktivitet på Lørenbanen. Vi brukte mye tid der i tillegg til den organiserte aktiviteten. Det sier seg selv at det er viktig å få mange timer fotball i beina. Vår sportssjef (Thomas Berntsen) er veldig forkjemper av det, at barn skal være ute og spille fotball i stedet for å sitte inne og spille Playstation. Det er jeg helt enig med ham i, sier Rosted.

Spilte fotball helt fritt

Genk-proff Sander Berge spilte sin barnefotball i Oslo fotballkrets.

– Jeg fikk også mye ut av den organiserte aktiviteten. Men jeg oppfatter løkkefotballen som aller viktigst. Jeg spilte med kompiser og tilbrakte de fleste timene på løkka. Vi hadde halvannen time organisert trening annenhver dag. Resten var på løkka eller fotball-SFO, der vi gjerne spilte fotball helt fritt fire timer hver dag. Vi spilte så mye vi ville og gjorde hva vi ville. Jeg fikk så mange touch og ballforståelse fra ung alder. Det er det aller viktigste. Om det var en ballbinge på skolen eller kunstgressbane i nærheten, var jeg mye der. Det la grunnlaget for at jeg har ferdighetene og fotballforståelsen, mener Berge.

Mohamed Elyounoussi vokste opp i Sarpsborg med å spille fotball på skolen. Det fortsatte på løkka etter skoletid og i helgene. «Moi» var i aktivitet hele tiden.

– Det er selvfølgelig skuffende om dagens ungdom er mer inne enn ute. Man har andre muligheter i dag når det gjelder ulike teknologiske apparater man har hjemme. Man holder seg mer inne.

– Mange mener at det er mer innesitting blant barn og ungdom i dag enn tidligere?

– Jeg har fått med meg at det er en debatt rundt at dagens barn og ungdom sitter mye inne. Jeg skal ikke mene så mye om det, men det er ingen tvil om at man må trene mye for å nå langt. Det gjør man ikke ved å spille Playstation eller FIFA. Artig er det, men bedre fotballspiller blir du ikke.

– Mer organisert i England

Joshua King sier løkkefotballen var «veldig viktig» for hans utvikling. 25-åringen ble også herdet av å spille sammen med eldre kamerater.

– Men i England er det for eksempel ikke sånn. Der trener de mest i klubbene. Men der trenes det mer, og det trenes mer seriøst enn i Norge. Barn i Norge kommer unna med lette ting på fotballbanen. Det er ikke like seriøst. Alt er så bra, alle skal spille like mye, mens i England er det de beste som får spille og man må jobbe seg opp for å få spille på førstelaget.

– Er det for mye Playstation og innesitting blant norske barn?

– Det vet jeg ikke noe om, men det kan være fullt mulig. I generasjonen etter 2000 er det mye som har endret seg, Alle har Ipad og apple-telefoner. Jeg merker at det har endret seg.