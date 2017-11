Landslagstreneren mener Ødegaard er viktigere enn folk tror: – Det er få som skjønner det

Norge U21-Irland U21 2–1

DRAMMEN: Martin Ødegaard spilte en ny god kamp da Norge slo Irland hjemme på Marienlyst tirsdag kveld.

Ødegaard var involvert i det meste Norge produserte. Han scoret, kunne veldig fort hatt en målgivende pasninger og hadde flere farlige avslutninger.

Allikevel mener landslagstreneren at Ødegaard er viktigere for laget enn folk flest tror.

– Det man må se på, er at han får veldig mye press rundt seg. De vil ikke akkurat åpne rom når han har ballen. Da handler det om å forsøke å velge så godt som mulig, sier landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Vanskelig og krevende

De fleste er klar over at Martin Ødegaard har noen egenskaper som få andre fotballspillere har. 18-åringen har en teknikk og et overblikk som de fleste vil være misunnelige på.

Akkurat det er også en av hans største utfordringer, mener Smerud. For med ekstreme ferdigheter kommer ekstremt fokus fra motstanderne. Da er det naturligvis vanskelig å få til noe på egen hånd.

– Det jobber han med kontinuerlig, å bli effektiv. I dag var han tidvis det, det var han også mot Tyskland, så kan han alltids bli enda mer effektiv, sier Smerud.

Samtidig er det selvsagt en treners drøm å ha en så god spiller. Smerud mener det gjør jobben enklere for resten av laget.

– Han får ekstra fokus på banen?

– Ja ja. Jeg tror det er få som skjønner hvor stor oppmerksomhet han tiltrekker seg på et slikt lag som vårt. Det åpner rom for andre, men det gjør ting vanskelig og krevende for han, sier Smerud.

– Noe jeg må ha fokus på

Underveis i U21-kampen mente TV 2s ekspertkommentator, Egil Drillo Olsen, at Ødegaard tidvis ble litt for lite direkte. Drillo understreket at Ødegaard har kvalitetene, men sukket over litt vel mange støttepasninger.

Ødegaard selv er ikke helt enig.

– Jeg føler ikke det er et problem. Jeg føler jeg kommer til mange muligheter og sjanser. Jeg får et mål og kunne fått en målgivende. Jeg føler ikke det er et problem, men jeg kan sikkert være enda mer direkte, sier Ødegaard.

– Er det noe du jobber med?

– Det er viktig å være direkte. Det er noe jeg må ha fokus på, men jeg føler jeg har det som en del av spillet. Jeg føler det ikke er en begrensning i spillet mitt, sier Ødegaard.

To seniormål siden januar 2015

For selv om Ødegaard har scoret i de siste to kampene for Norges U21-landslag, har han slitt med å produsere målpoeng for klubblaget.

Ifølge altomfotball.no står Ødegaard med en assist og null mål i løpet av det snaue året i Heerenveen. På A-landslaget har han hverken målgivende pasninger eller mål. Det er viktig å understreke at Ødegaard kun er 18 år, men i løpet av sin seniorkarrière har Ødegaard kun scoret åtte mål. Seks av dem kom for Strømsgodset, før overgangen til Real Madrid i 2015.

Landslagstrener Smerud mener det er en ting som må forbedres.

– Han skal bare være tålmodig og fortsette med det han har begynt på. Bli mer involvert i mål og sjanser og målgivende. Det har han alle forutsetninger til å bli god på, også på A-landslaget. Så har vi ikke fryktelig stort hastverk med det, sier Smerud.

Hør hvorfor NRKs kommentator ikke liker å høre seg selv kommentere skirenn: