Legger press på Mourinho før finalen: - En av hans viktigste kamper i karrieren

– Dette er en av Mourinhos viktigste kamper i karrieren. Han er manager for en av verdens største klubber og kravet er å spille mesterliga. Sesongen har vært skuffende, men alt rettes opp med seier i sesongens viktigste kamp, sier Roar Stokke, Viasat-kommentator.

Med en sjetteplass i Premier League, 24 poeng bak vinneren Chelsea (klubben Mourinho trente sist), må Manchester United vinne finalen for å sikre seg billett til neste års Champions League.

– Dette er finalen "finalereven" Mourinho ikke kan tape. Ingen i eller rundt United tåler tanken på enda en sesong utenfor Champions League, hverken sportslig eller økonomisk, sier Stokke.

– Ajax vil plage United

Uten den vil 2016/17-sesongen føye seg inn i rekken av mislykkede sesonger etter at Sir Alex Ferguson ga seg i 2013.

– Ajax har på imponerende vis kommet til en finale, det står det stor respekt av, og de har alt å vinne i Stockholm og kan nyte festen. Ajax vil plage United, men for meg er engelskmennene favoritter, men de får kamp og ingenting gratis, mener Stokke.

– Takle presset

Mourinho sikret riktignok United ligacup-trofeet, men det er er ikke pokalen som glinser mest i pokalskapet på Old Trafford.

– Seier her, og plass i neste års Champions League gjør at det vil bli husket som en god sesong. Med tap så er det tett på en fiasko. En tapt fotballkamp i Stockholm gir noen hundre millioner kroner tapte inntekter foran neste sesong, skriver Lars Tjærnås, ekspert for 100% Sport, i sin analyse før kampen.

Portugiserens til tider lite offensive spill har også skuffet deler av fansen.

– Tusenkronersspørsmålet er om United takler forventningspresset i finalen og spiller med lave skuldre. Spillerne er fullstendig klar over hvor viktig denne finalen er for klubben, mener Stokke.

Laget har kun scoret 54 mål - omtrent 20–30 mål færre enn de andre topp seks-lagene. Til gjengjeld slapp kun Tottenham inn mindre mål enn de røde djevlene.

Finalekampen mot Ajax starter onsdag klokken 20.45 i Stockholm, Sveriges hovedstad.