Leicester-krisen fortsetter: Fikk juling på bortebane

Southampton – Leicester 3–0

Leicester går mot en vår hvor alt trolig handler om å overleve i Premier League. Den elendige borteformen fortsatte med 0–3-tap mot Southampton.

0–3–8 er skrekktallene for de regjerende ligamesterne på bortebane. Nå står «revene» i full fare for å rykke ned.

Med tre baklengsmål søndag, har Leicester sluppet inn 37 mål denne sesongen.

Det er ett mål mer enn de gjorde hele forrige sesong da klubbens aller første ligagull med sikret.

Leicester måtte igjen klare seg uten stjernespilleren Riyad Mahrez som er opptatt med spill i afrikamesterskapet.

James Ward-Prowse curlet inn 1–0 for Southampton etter et nydelig angrep etter 26 minutter. Jay Rodriguez doblet ledelsen seks minutter før pause etter at Leicester-forsvaret aldri klarte å klarere et frispark fra målscorer Ward-Prowse.

Dusan Tadic la på til 3–0 med et sent straffespark etter at Wes Morgan rev ned Shane Long. Southampton sto med fire strake tap før møtet Leicester, men heller ikke mot et formsvakt lag på sørkysten maktet Leicester å ta sesongens første borteseier.

(©NTB)