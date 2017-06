Leine tatt ut til EM: – Det kom som et sjokk

Mens det var helt forventet at Fiskerstrand skulle bli tatt ut, var det mer overraskende at Kristine Leine ble tatt ut.

20-åringen har riktignok vært med i landslagstroppen tidligere, men har ikke spilt et eneste minutt for A-landslaget hittil.

– Det kom egentlig som et sjokk på meg. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle bli tatt ut. Men det var jo en veldig kul beskjed å få, sier Leine til Sunnmørsposten.

Røa-spilleren var på vei til bortekamp mot Trondheims/Ørn da hun fikk beskjeden i tidligere i dag. Leine spilte hele kampen i oppgjøret som endte 0–0.

– Vi satt i bussen på vei mot kampen, og der var det noen av jentene som fulgte uttaket live. Plutselig hylte de ut navnet mitt, sier Leine om hvordan hun fikk vite om uttaket.

– Viser at det er mulig

Fotball-Sunnmøre jubler over at to jenter fra regionen er tatt ut til å representere Norges under EM-sluttspillet som går av stabelen i Nederland fra 16. juli til 6. august.

– Det er viktig for spillerne på Sunnmøre å se at det er mulig å bli best om du vokser opp i Ålesund, sier Fortuna-trener Magne Elde.

Både Cecilie Fiskerstrand og Kristine Leine har vært innom Fortuna. Fiskerstrand over en kort periode, mens Leine hadde flere år i klubben.

– Selv om Cecilie bare var her en halv sesong, så var hun en viktig del av Fortuna i tre–fire år. Det samme var Kristine. Det betyr mye for Fortuna å ha vært med å produsert slike spillere. Det er viktige referansespillere, sier Magne Elde.

Drømmer om EM-finale

Totalt er 23 jenter tatt ut i den norske EM-troppen.

Trolig må både Fiskerstrand og Leine belage seg på å være innbyttere.

– Jeg skal gjøre mitt aller beste. Det hadde vært kult å nærme seg en startellever, men jeg vet at det ganske langt opp og fram, sier Kristine Leine.

– Du håper vel på debuten?

– Ja, selvfølgelig, men jeg jo at man ikke slipper til altfor mange i et mesterskap. Men først og fremst blir dette en erfaring jeg bare må suge til meg, sier Skodje-jenta.

Hun får nå et par dager hjemme på Sunnmøre. Neste onsdag samles troppen for å starte EM-forberedelsene.

Kristine Leine mener Norge bør ha store ambisjoner.

– Det er selvfølgelig finalen man alltid drømmer om. Det ville vært rart om vi hadde ambisjon om noe dårligere enn det, sier hun.