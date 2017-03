Liverpool forlenget knallsterk rekke - problemene fortsetter for Arsenal

LIVERPOOL - ARSENAL 3-1

Det var en duell mellom to giganter i engelsk fotball, og dessuten en duell mellom to managere det forventes og kreves mye av.

Liverpool og Jürgen Klopp gikk seirende ut av storoppgjøret på Anfield, mens kritikken mot Arsenal-manager Arsene Wenger bare vil øke etter resultatet på Merseyside.

– En av våre beste kamper. Vi svinger veldig i prestasjonene, og slik er det gjerne i en utviklingsfase. Det er en berg- og dalbane, sier Klopp i et intervju vist på TV 2.

Med seieren er Liverpool oppe på 3. plass i Premier League med 52 poeng (27 kamper), mens Arsenal er nummer fem med 50 poeng (26 kamper).

Merkelige resultater

Liverpool har hatt en merkelig måned. Laget har tapt mot bunnlagene Hull (0-2) og Leicester (1-3), mens de har slått topplagene Tottenham (2-0) og Arsenal (3-1). 2017 ble innledet med tap mot Swansea, Southampton (ligacup) og Wolverhampton (FA-cup). Derimot ble det uavgjort mot topplagene Manchester United og Chelsea.

– Det er utrolig å se dette Liverpool-laget. Det er som en variant av Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hvis det finnes noe slikt i fotballen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker og viste til at Liverpool har slitt mot antatt svakere motstand og prestert i toppkamper.

Sadio Mané hadde dette å si til TV 2 etterpå.

– Vi er et ungt lag, og må lære oss å bli jevnere.

Det er TV 2s ekspert Brede Hangeland helt enig i.

– Den koden må Liverpool knekke for å ende i topp fire. Liverpool må lære seg å bryte ned lag som bare er destruktive og legger seg bakpå, sier han.

– Liverpools toppnivå er imponerende. Hvis man i tillegg knekker koden mot de svakere lagene, har Liverpool potensial til å vinne ligaen. Ikke denne sesongen, men senere, sier Hangeland.

Drømmestart

Klopps mannskap fikk en drømmestart på kampen. Snaue 10 minutter var spilt da Roberto Firmino banket inn 1-0 fra nært hold etter innlegg fra Sadio Mané.

Hjemmelaget virket mest tent, og det var ikke noe å si på at det ble 2-0 seks minutter før pause. Denne gang var det Firmino som hadde målgivende til Mané etter et lekkert angrep av de røde.

Nå så det bekmørkt ut for Arsenal, og like før pause kunne Philippe Coutinho ha lagt på til 3-0 da han kom helt alene med Arsenal-keeper Petr Cech. Lagene gikk til pause på 2-0, og hjemmelaget fikk stående applaus av de røde hordene.

Sanchez skapte mer liv

Arsenal måtte satse offensivt, og Wenger tok grep foran 2. omgang ved å sette inn spissen Alexis Sanchez for midtbanespilleren Francis Coquelin. At Sanchez ikke startet kampen var det mange som stusset over.

2. omgang startet med en kjempemulighet for Olivier Giroud, men headingen ble reddet av Simon Mignolet.

Etter 56 minutter kom 1-2-reduseringen ved Danny Welbeck. En fin Arsenal-kontring endte med at Welbeck ble frispilt av Sanchez, og førstnevnte lurte ballen forbi Mignolet.

Nå var det full spenning igjen på Anfield. Arsenal hevet seg kraftig i 2. omgang, men også Liverpool hadde sine sjanser. Etter 82 minutter headet innbytter Divock Origi i stolpen.

Arsenal presset på for 2-2, men på overtid var det i stedet Liverpool som kontret og punkterte kampen ved Georginio Wijnaldum. Dermed ble det 3-1.

– Vi svarte godt i 2. omgang, sier Arsene Wenger til TV 2.

Arsenal-manageren fikk spørsmål om den omstridte vrakingen av Sanchez.

– Hør... Man planlegger før kamp og tar sine avgjørelser, så er det opp til andre å stille spørsmål ved det, sier franskmannen.