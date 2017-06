Liverpool-helt: – Jeg har alkoholproblemer

– Ja, jeg har absolutt et alkoholproblem. Iblant drikker jeg tre-fire dager på rad og siden ingenting på noen uker, sier Hysén i et lengre intervju med svenske Expressen .

57-åringen forteller at drikkingen aldri går over styr i jobbsammenheng, men at det hender privat.

– Når jeg ser menn som virkelig har falt og blitt alkoholikere, tenker jeg at det like gjerne kunne vært meg.

I intervjuet forteller mannen med 68 svenske landskamper om da han var i Kiev under fotball-EM i 2012. Det skal ha blitt «voldsomt» med festing under den to uker lange turen.

– Det var ikke det at jeg var helt ferdig, men det var tilgang hele tiden. Jeg lå og ristet i to dager da jeg kom hjem.

Sterkt delaktig i ligagull

Stopperkjempen startet karrièren i IFK Göteborg i 1978. Han hadde så et kort opphold i PSV Eindhove, før han returnerte til moderklubben og hjembyen, der han var til 1987.

Deretter ble to år i Fiorentina fulgt opp med en overgang til Liverpool i 1989. Han hadde en ledende rolle da klubben tok sitt 18. og hittil siste seriemesterskap våren 1990. Fortsettelsen ble vanskeligere. Graeme Souness ble Liverpool-manager da Kenny Dalglish valgte å gi seg. Det var tydelig at skotten og svensken ikke kom helt overens.

Han returnerte til Göteborg i 1992, men da som GAIS-spiller. To år senere la han opp.

Etter endt karrière har Hysén jobbet som trener, vært ekspertkommentator og deltatt i Sveriges «Let’s Dance».