Liverpools gullhåp svekket etter pinlig hjemmetap

Liverpool – Swansea 2–3

Fernando Llorente herjet med et gavmildt Liverpool-forsvar og sikret Swansea klubbens første seier i ligaen på Anfield noensinne.

Fernando Llorentes to mål gir Liverpool-manager Jürgen Klopp enormt med hodebry i en hektisk periode.

To mål fra Roberto Firmino tok Liverpool riktignok tilbake til 2–2, før Gylfi Sigurdsson etter en kontring sørget for den historiske Swansea-seieren.

Klopp trodde knapt den han så da Liverpool for første gang siden 2009 slapp inn tre mål i løpet av én omgang i en hjemmekamp. Etter 17 hjemmekamper i ligaen på rad uten tap forsvant trolig Liverpool ut av gullkampen for godt.

Det var åpenbart dagen for trendskifter. Llorente hadde scoret seks mål i Premier League, men alle hadde kommet på hjemmebane.

Etter 49 minutter var bortetørken over for spanjolen, som fra kloss hold kunne styre gjestene fra Wales foran. Bare tre minutter senere kunne Llorente fra fem meter skalle inn et mektig innlegg fra Tom Carroll. Liverpool-forsvaret var passive tilskuere.

Firmino-dobbel til ingen nytte

De rødkledde vertene våknet da Roberto Firmino headet inn 1–2 – også den scoringen fra kort hold. Mange trodde nok på hjemmeseier da brasilianeren avsluttet et perfekt angrep og satte inn 2–2 midtveis i 2. omgang.

Etter et glimrende innlegg fra Georginio Wijnaldum på venstrekanten, dempet Firmino ballen før han lot den sprett én gang i gresset og deretter lekent skjøt inn utligningen med venstrefoten.

Men forsvarsfeilene fortsatte for vertene, og Gylfi Sigurdsson ble matchvinner etter en lur kontring der Liverpools forsvar på ny ikke hang med.

Liverpool hadde en avslutning i tverrliggeren mot slutten, men maktet ikke å berge ett poeng.

Swansea sto med 0–3–12 på sine 15 første ligakamper på Anfield. Kun i cupsammenheng hadde laget fra Wales vunnet borte mot Liverpool.

De kriserammede waliserne hadde tapt seks av sine syv sine kamper. Laget har hentet inn Paul Clement som klubbens tredje manager for sesongen.

Matip klar – henvist til benken

Philippe Coutinho startet sin første ligakamp for Liverpool siden i november, men det var ikke nok til å parkere ligaens mest gjestfrie lag.

Joël Matip fikk klarsignal fra FIFA til igjen å spille for Liverpool. Stopperen har stått over to kamper etter at Kameruns fotballforbund nektet å frigi Liverpool-spillerens lisens under afrikamesterskapet.

Matip ønsket ikke å representere Kamerun i årets mesterskap, men diplomatisk krøll sørget for at forsvarsspilleren ikke var med mot Manchester United sist helg og mot Plymouth i midtuken. Stopperen startet på benken.

Kanskje var det en feilvurdering fra Klopp når han så hva Dejan Lovren og Ragnar Klavan drev med.

