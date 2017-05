Magne Hoseth ble cuphelt. Nå har han satt seg et nytt mål.

ARENDAL – NOTODDEN 1–2

Magne Hoseth er blitt 36 år, men han leverer fortsatt varene på fotballbanen. Torsdag ble han matchvinner da Notodden vant 2–1 borte mot Arendal.

– Lenge siden sist jeg ble matchvinner! Det var vel en 50/50-situasjon, sier Hoseth om situasjonen som førte til straffespark etter 87 minutter.

På det tidspunktet sto det 1–1 på Sørlandet. Men straffescoringen fra Magne Hoseth sørget for at Notodden er klar for tredje NM-runde.

Arendal–Notodden 1–2 (0–0) Mål : 0–1 Erlend Hustad (54), 1–1 Adi Markovic (78), 1–2 Magne Hoseth (str. 87). Dommer : Magnus Koløy. Gult kort : Sune Kiilerich, Dejan Corovic, Jostein Aaland, Arendal. Jeffrey Perez, Jonas Sandnes, Erlend Hustad, Notodden. Arendal (4-3-3) : Jostein Aaland–Dejan Corovic, Marius Andersen, Sune Kiilerich, Anders Hella (Ylldren Ibrahimaj fra 65.)–Aleksandar Corovic, Tobias Olsvik (Jacob Rasmussen fra 85.), Anders Viktor Löfgren–Adi Markovic, Wilhelm Pepa, Tasso Thomas Dwe (Adnan Mohammed fra 60.). Notodden (4-5-1) : Jonathan Johansson–Even Johansen, Jonas Sandnes, Jeffrey Perez, Kjetil Holand Toesse–André Bakke (Jim Johansen fra 46.), Eric Kitolano (Erik Midtgarden fra 66.), Magne Hoseth, Ole Marius Aasen (Henrik Gustavsen fra 79.), Ardian Rexhepi–Erlend Hustad.

–Var det noen tvil om hvem som skulle ta straffesparket?

– Nei. Når jeg spiller tar jeg dem, for jeg har tatt noen straffespark opp igjennom. Men jeg var dyktig sliten i dag. Det tar på for en gammel mann å spille i 30 grader, vet du, så hvis noen hadde spurt meg om de kunne få ta straffesparket hadde jeg kanskje gitt dem lov, sier Hoseth og ler.

–Føler meg som en 20-åring

Den tidligere landslagsspilleren har spilt for en rekke klubber: Molde, FC København, Vålerenga, Molde, Stabæk, Viking og Aalesund. Nå er Hoseth inne i sin andre sesong med Notodden.

– Blir dette din siste sesong som toppspiller?

– Det kommer helt an på skadesituasjonen. Jeg føler meg som en 20-åring og dundrer til på hver trening. Det er ikke alltid lurt, for etter 20 år på toppnivå får man allslags skader. Kroppen helbreder seg ikke like fort lenger, så dette er jo begynnelsen på slutten som spiller, sier Hoseth.

– Jeg vet hva jeg vil

Men ferdig med fotballen er han så absolutt ikke. Hoseth utdanner seg til trener, og skal ta A-kurset den dagen han legger opp.

–Jeg har et klart mål om å bli trener. Det er jeg helt klar på–jeg vet hva jeg vil, sier 36-åringen.

– Hvor høyt sikter du som trener?

– Jeg skal bli trener i Eliteserien en dag. Deretter er målet å trene en klubb i utlandet. Det er opp til meg selv, sier Magne Hoseth.