Magnussen må gje seg i Hødd

Hødd har hatt eit ønske om å ha med seg Joachim Magnussen vidare i spelarstallen, men klubben har venta på eit svar på kva som er årsaka til at Magnussen har hatt eit vondt kne.

No har Magnussen fått svaret, og det er ikkje positivt for angrepsspelaren.

– Status er at kroppen ikkje toler den treninga som krevjast for å vere i Hødd. Årsaka er at eg har fått ei slitasjeskade i kneet etter ei operasjon, seier han til smp.no.

Ville ikkje gje seg

Magnussen legg ikkje skjul på at det har vore ei tøff avgjerd.

– Eg var ikkje innstilt på at eg måtte gje meg, men eg innsåg ganske raskt at det ikkje kom til å gå. Eg klarar ikkje å halde tempoet oppe og trene så mykje som det krevjast, seier han.

– Korleis blir det å gje seg i Hødd?

Vurderer å spele vidare

– Det var trist å fortelje karane i garderoben at eg gir meg, men det har forståing for situasjonen min. Dei veit kva som krevjast for å halde på i Hødd.

– Vil du spele på eit lågare nivå?

– Det kan vere at eg kjem til å bidra andre stader. Eg har vore i kontakt med moderklubben (Bergsøy), så får vi sjå kva som skjer.