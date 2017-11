Marerittrunde for Aalesund - forsvarskrise foran sesongavslutningen

Ikke bare tapte Aalesund 0–1 borte mot Sarpsborg i kveld. Kaj Ramsteijn ble utvist, Oddbjørn Lie pådro seg sitt tredje gule kort for sesongen - og Mikkel Kirkeskov hinket av med banen med en skade. Høyst trolig må Aalesund klare seg uten samtlige tre forsvarere i det som blir en høydramatisk sesongavslutning hjemme mot formlaget Strømsgodset.

På toppen av det hele tok Sogndal et sterkt poeng borte mot Stabæk. Det betyr at Aalesund er helt likt med Sogndal på tabellen før siste serierunde. Den eneste grunnen til at AaFK er foran på tabellen er grunnet antall scorede mål.

Med andre ord ligger det an til en vanvittig sesongavslutning neste helg. Aalesund møter medaljejagende Strømsgodset på hjemmebane, mens Sogndal skal ha Vålerenga - som har lite å spille for - på sin Fosshaugane.

Svakt keeperspill av Lie

Ekstra bittert for AaFKs del er nok tapet i Sarpsborg siden baklengsmålet kom på en unødvendig måte.

Etter å ha holdt brukbart stand lenge mot Sarpsborg, glapp det tre minutter ut i andreomgang. Andreas Lie burde hatt grei kontroll på skuddet fra Joachim Thomassen, men ga i stedet en retur ut i feltet til Patrick Mortensen som fikk styrt ballen i mål på sitt andre forsøk.

Dermed 1–0 til vertene Sarpsborg etter 48 minutter.

Nevnte Mortensen hadde et par kjempemuligheter til å øke til 2–0 i minuttene etter 1–0-scoringen, men spesielt ved en anledning gjorde Andreas Lie opp for baklengsmålet med en strålende redning.

Vondt skulle imidlertid bli til verre for Aalesund utover i omgangen. Etter 60 minutter var Kaj Ramsteijn altfor seint inne i en duell med Sarspborgs Krepin Diatta. Trolig var det en hevnaksjon fra en situasjon tidligere i oppgjøret. Det gule kortet var i alle fall krystallklart - og helt unøvendig.

Elleve minutter senere ble det også skjebnesvangert. Nevnte Diatta var i ferd med å komme seg fri på en overgang da Ramsteijn holdt han igjen. Etter noen sekunders betenkningstid valgte dommeren å gi Ramsteijn hans andre gule kort.

Dermed ble han utvist etter to ganske unødvendige situasjoner. Det er høyst ubeleielig for AaFKs del siden også stopperkollega Oddbjørn Lie må stå over mot Strømsgodset. AaFK burde trolig hatt et frispark i forkant av da Lie laget frispark på overtid av førsteomgang. Uansett var det skikkelig klønete av Lie å både sparke vekk ballen og kjefte på dommeren slik at han fikk et fortjent gult kort.

På toppen av det hele måtte Mikkel Kirkeskov byttes av med en skade i førsteomgang. Ifølge Eurosport skal det være en strekk i låret og da tyder mye på at AaFK må klare seg uten tre av fire fra forsvarslinja i siste serierunde.

Heldigvis er Daniel Gretarsson trolig tilbake til den kampen. Han måtte stå over mot Sarpsborg grunnet en vond ankel.

På banen - med ti mann - holdt AaFK egentlig bra stand mot et Sarpsborg-lag de siste 20 minuttene. Ingen voldsomt store sjanser ble skapt mot slutten, og det skal AaFK for så vidt være greit nok fornøyd med siden målforskjellen er særdeles jevn foran siste serierunde.

Kunne fått drømmestart

Selv om det endte med et tap i Sarpsborg, var det faktisk Aalesund som kunne - og burde - tatt ledelsen.

Et knapt minutt var spilt da Bjørn Helge Riise og Sondre Brunstad Fet kombinerte fint på høyresiden. Innlegget hoppet Mustafa Abdellaoue vakkert over slik at Athanasios Papazoglou endte opp ganske alene på 10 meter. Han burde definitivt satt den i mål, men avslutningen var for dårlig og gikk langt over mål.

I det hele tatt framsto AaFK veldig positivt de første sju-åtte minuttene. Sunnmøringen presset høyt og virket å ha med seg selvtillit fra seieren mot Rosenborg sist.

Etter hvert tok Sarpsborg 08 mer og mer over initiativet og kampbildet ble mer som man kanskje forventet på forhånd.

Sarpsborg styrte store deler av oppgjøret inn mot pause mot et Aalesund-lag som slet med å få i gang sitt eget spill. Spesielt på høyresiden var særpingene angrepsvillige, men det ville seg ikke helt på den siste tredjedelen.

Det nærmeste Sarpsborg kom en scoring før pause var en dødball etter 13 minutter som Bjørn Helge Riise reddet på streken.

Egentlig gjorde Aalesund en grei bortekamp mot et meget godt hjemmelag, men til slutt endte det likevel med en marerittrunde for Trond Fredriksens menn.