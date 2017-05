Marlinho-magi berget AaFK

En scoring fra AaFKs brasilianer Marlinho var til slutt det som skilte lagene foran 865 tilskuere på Grefsen stadion.

Tolv minutter var spilt da brasilianeren mottok ballen på siden, dro seg forbi et par mann og satte den flott i mål nede i venstre hjørnet. Scoringen var til slutt den som gjorde at AaFK tok seg videre til 4.-runde i cupen.

Klart best i gang

Scoringen var faktisk fortjent ut i fra åpningen av kampen. Aalesund gikk aggressivt til verks, tok som ventet kontroll over oppgjøret og kom umiddelbart til et par brukbare muligheter.

Etter ti minutter headet nederlenderen Lars Weldwijk i tverrliggeren - og varslet da hva som var i vente.

Bare to minutter senere kom Marlinho-scoringen som ga AaFK et perfekt utgangspunkt for resten av kampen.

Kjelsås hadde lite å by på innledningsvis, men etter 20 minutter fikk de en mulighet på dødball. En svak avslutning gjorde imidlertid at Aalesund-keeper Pål Vestly Heigre kunne plukke ballen enkelt.

Mens AaFK var offensive og gode de første 20 minuttene, roet det seg ganske kraftig de kommende 25 minuttene inn mot pause.

AaFK kontrollerte riktignok oppgjøret, men skapte ikke allverden offensivt. Det ble med en brukbar Mos-sjanse etter 35 minutter. I tillegg burde trolig AaFK hadde straffespark da en Kjelsås-spiller handset i eget felt like før slutt.

Kjelsås med to i stanga

Kampbildet fortsatte som det avsluttet etter hvilen, men bare etter noen få minutter var AaFK rett og slett sløve etter et angrep. Kjelsås fikk kontre og etter litt fram og tilbake fikk Kjelsås-innbytter Jesper Solli upresset banke til fra 20 meter. Ballen skrudde vekk fra Pål Vestly Heigre, i stanga og ut. Dermed slapp Aalesund unna med skrekken.

Aalesund virket lenge å ha kontroll, men likevel var det Kjelsås som skulle komme til den neste virkelig store sjansen. Etter 60 minutter flyttet vertene opp skytset på en dødball. Det endte med at en AaFK-spiller headet den i stanga og ned igjen på streken. Bare flaks gjorde at det ikke ble 1–1 på Grefsen stadion i denne situasjonen.

AaFK ga fra seg mye av initiativet etter dette. Mens Aalesund hadde full kontroll fram til det var spilt 55 minutter, var banespillet langt jevnere etter hvilen. AaFK-trener Fredriksen følte seg neppe så trygg som han hadde håpet utover i omgangen.

Spillet bølget langt mer fram og tilbake og Aalesund slet med å sluttføre jobben på «Oslos tak».

Ti minutter før slutt burde imidlertid kampen vært punktert. Etter forarbeid fra Lars Veldwijk endte ballen på åpent mål hos Mustafa Abdellaoue, men fra tre meter presterte han utrolig nok å ikke score.

Til slutt betydde det imidlertid lite. Aalesund gjorde jobben borte mot 2. divisjonslaget Kjelsås og er klare for den fjerde runden i cupen.