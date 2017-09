Martin Ødegaard innrømmer at han er «skuffet og irritert» etter ny landslagsvraking

Mange ble overrasket over at Martin Ødegaard ikke fikk plass i troppen som landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte tirsdag.

Nå snakker Ødegaard selv ut om vrakingen i et intervju med TV 2.

– Jeg hadde vel håpet på det selv, og på noen måter forventet det. Jeg føler at jeg har prestert bra over tid her, og spiller på et lag som gjør det bra i en god liga. Jeg hadde håpet at det var nok, men det var det dessverre ikke. Det var litt skuffende, men sånn er det. Man får akseptere det også, sier Ødegaard til kanalen.

Han har fått mye tillit i sitt nederlandske klubblag Heerenveen, som er nummer to i serien. Men det holdt ikke til å komme med i troppen til møtene med San Marino og Nord-Irland. Ødegaard har ennå ikke fått plass på A-landslaget med Lagerbäck som sjef.

Storkamp mot Ajax

– Man blir alltid litt skuffet, og så blir man jo irritert, men man kan ikke gå og irritere seg over sånne ting. Man må ha fokus på hverdagen igjen. Vi har en stor kamp til helgen, og da får man heller fokusere på det og nyte at man spiller så store kamper og gode kamper, sier Ødegaard til TV 2.

Norges landslagstropp fotball til VM-kvalifisering Landslagssjef Lars Lagerbäck har tatt ut følgende spillere til VM-kvalifiseringskamper mot San Marino og Nord-Irland: Målvakter: Sten Grytebust (OB), Rune A. Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan H. Nyland (Ingolstadt). Backer: Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Birger Meling (Rosenborg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Sigurd Rosted (Sarpsborg), Jørgen Skjelvik (Rosenborg), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig). Midtbanespillere: Sander Berge (Genk), Jo Inge Berget (Malmö), Mohamed Elyounoussi (Basel), Pål André Helland (Rosenborg), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Martin Linnes (Galatasaray), Ole Kr. Selnæs (Saint-Étienne). Spisser: Tarik Elyounoussi (Qarabag), Joshua King (Bournemouth), Alexander Søderlund (Saint-Étienne), Alexander Sørloth (Midtjylland). Norge møter San Marino på bortebane torsdag 5. oktober og Nord-Irland på Ullevaal stadion søndag 8. oktober.

Søndag venter hjemmekamp mot Ajax. Etter seks serierunder topper PSV tabellen, ett poeng foran Heerenveen.

Martin Ødegaard er utleid til Heerenveen fra Real Madrid.