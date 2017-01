Molde-direktøren bekrefter: Solskjær snakker med NFF om landslagsjobben

Det bekrefter administrerende direktør i Molde Fotball, Øystein Neerland, til Rbnett onsdag kveld.

– Det som er fakta er at vi har fått en henvendelse fra NFF der de har bedt om tillatelse til å snakke med Ole Gunnar. Det har vi sagt ja til, sier Neerland til Rbnett.

Henvendelsen skal ha kommet for få dager siden.

Norges Fotballforbund har brukt en god stund på å finne sparkede Per-Mathias Høgmos erstatter, og flere kandidater har vært nevnt.

Blant de mest hyppige navnene på ryktefronten er Ståle Solbakken, Bob Bradley og Erik Hamrén. Solbakken takket nylig nei til videre samtaler med NFF.

Semb: - Samtaler med flere

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har en helt sentral rolle i jakten på ny landslagssjef. Han hadde følgende å si til Bergens Tidende onsdag kveld:

– Som jeg har sagt, så er vi i samtaler med flere, uten at jeg vil kommentere enkeltnavn, sier Semb.

Molde-direktør Neerland tror imidlertid ikke at det er Solskjær som blir Norges neste landslagssjef.

– Vi har forståelsen av at Ole Gunnar er trener for MFK også den kommende sesongen. Han har nok også tankene på MFK, sier Neerland.

Har ikke hatt styremøte

I en kommentar onsdag kveld skriver Dagbladets Morten Pedersen at Solskjær er NFFs nåværende førstevalg til jobben. Han skriver videre at Kjell Inge Røkke skal ha presset på for å gjøre om på Solskjærs kontrakt, som skal inneholde en klausul om at han kan ta landslagsjobben om muligheten er der, samt at MFK skal ha holdt et styremøte om dette tirsdag kveld.

Det avfeier imidlertid MFK-direktøren.

– Det er ikke riktig at vi har hatt et styremøte om dette. Det er helt ukjent for meg, sier Neerland.

Andre Molde-periode

Ole Gunnar Solskjær (43) spilte for Manchester United i perioden 1996 til 2007. Superinnbytteren vant det meste som kunne vinnes som spiller: Champions League, Premier League og FA-cupen.

Han ledet Molde med stor suksess fra 2011 til 2014. Etter et mislykket treneropphold i Cardiff vendte han tilbake som Molde-trener i 2015.

Solskjær ville trolig ha vært et populært valg som ny landslagssjef, etter at Ståle Solbakken trakk sitt kandidatur. Håvard Nordtveit sa dette til TV 2 nylig:

– Jeg har alltid hatt sans for Ole Gunnar. Han har alltid vært idolet og kommer alltid til å være det. Det hadde vært fantastisk å kunne jobbe med ham, sa West Ham-spilleren.

Etter at Ståle Solbakken meldte seg ut av dansen, er Solskjærs kandidatur desto sterkere. NFF vet også at amerikanske Bob Bradley er mest interessert i å fortsette som klubbtrener, noe Bradley signaliserte senest onsdag.

PS: Ole Gunnar Solskjær har ikke besvart Rbnetts henvendelse onsdag kveld.