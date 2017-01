Molde-keeperen solgt til belgisk storklubb

Det melder Molde FK i en pressemelding.

- Jeg valgte Club Brugge fordi «keeperscenarioet» deres passet best til meg og min situasjon med å komme meg videre i karrieren. Det er en stor klubb, et større steg enn Molde og jeg ser frem til dette, sier Horvath.

Horvath ble Molde-spiller som 17-åring, og har vært i klubben siden. I 2015 ble han Moldes førstekeeper da Ørjan Håskjold Nyland gikk til tysk fotball, og har siden da 56 kamper som målmann.

- Vi er flinke til dette. Hente spillere, utvikle de og selge de til større klubber. Det er et salg vi er fornøyd med og en gutt vi kommer til å savne, men han er alltid velkommen tilbake, sier Solskjær.

Den amerikanske unggutten går da til den belgiske storklubben, som akkurat nå leder serien. Laget har Ludovic Butelle som sin førstekeeper.

21-åringen fikk mye skryt etter flere av MFKs Europa League-kamper for et drøyt år siden. I oktober fikk han også A-landslagsdebuten for USA i en treningskamp mot Cuba. Fra før hadde han flere aldersbestemte landskamper.

Det er foreløpig ukjent hvor mye MFK sitter igjen med etter salget av målvakten.