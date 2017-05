Molde stiller med sterkt lag på Høddvoll

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær vet at Hødd på Høddvoll ikke er noen «walk in the park». Så han durer på med et godt mannskap, særlig bakover velger han det trygge og velprøvde. Men toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson får hvile, han er heller ikke på benken. Men da kommer den ujnge landsmannen Óttar Magnús Karlsson inn, og han har allerede debutert på Islands A-landslag.

Hødd stiller med omtrent det samme laget som i 2–0 seieren mot Nardo sist. Eneste endring er at Magnus Myklebust starter på benken, inn kommer unge Badr Rahhaoui. Men Hødd kan få kjørt seg mot MFKs raske og gode offensive spillere i kveld.

Aursnes spiller

OG: Fredrik Aursnes skal spille for Molde, mot klubben han forlot etter 2015-sesongen. Dette er en kamp Aursnes virkelig ønsker å spille, så får vi se om Hødd kan triksene som skal til for å stoppe midtbaneeleganten.

Lagoppstillingene

Hødds lag: Jan Lennart Urke, Preben Sætre, Jesper Törnqvist, Steffen Moltu, Martin Mork Breivik, Henrik Breimyr, Torbjørn Kallevåg, Bendik Torset, Sidrik Sereba, Badr Rahhaoui, Bendik Rise.

Molde: Andreas Linde, Ole M. Rindarøy, Stian Gregersen, Babacar Sarr, Christoffer Remmer, EtzazHussein, Fredrik Aursnes, Tobias Svendsen, Sander Svendsen, Thomas Amang, Óttar Magnús Karlsson.

Dommer er romsdalingen Marius Grøtta fra Malmefjorden.