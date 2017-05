Mos Abdellaoue jublet mer for Gyasis mål enn sitt eget

Viking - Aalesund 1–2

– Vi var slitne alle mann, dødsslitne. Men vi visste at vi faktisk kunne vinne kampen, for vi fikk enorme rom å løpe i mot slutten. Viking jaget alle mann i angrep, og hadde vi vært mer nøye med sistepasningen, kunne vi ha punktert kampen. Men sannelig lyktes vi til slutt, gliste Mos.

Som var kald som snøen på Kilimanjaro da han satte inn 1-1 for AaFK på straffespark. Under en enorm pipekonsert fra publikum. Og der Viking-keeper Iven Austbø gjorde alt for å psyke ut Mos.

– Det bare tente meg ekstra, den ballen SKULLE i mål. Jeg så han gikk tidlig mot et hjørne, og da satte jeg den nokså midt i mål!

Sier Mos, som jublet mer for Edwin Gyasis seiersmål enn sitt eget.

– Det var så herlig å se den gå i mål, jubler han.

Nederlandsk seiersmål

Seiersmålet var nederlandsk, pluss litt svensk. Svenske Valmir Berisha gjorde et positivt innhopp for Marlinho, og sendte ballen til Lars Veldwijk. Som igjen fant landsmannen Edwin Gyasi. Gyasi gjorde som han pleier, en skuddfinte før han dro til med venstra. Og den ballen satt klistret i motsatt hjørne!

– Nå er jeg tilbake! Dette var som i fjor høst. Jeg kunne ha scoret flere mål om jeg hadde fått ballen oftere i 2. omgang, for jeg var ofte helt alene på siden min. Men da Lars ga meg ballen visste jeg akkurat hva jeg skulle gjøre. Det var autopilot, smilte Gyasi.

Som har fått en tung sesongstart, men som begynner å vise en del av det han kan. Og rett før slutt kunne han utrolig mye!