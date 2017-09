Mos slo tilbake etter brente sjanser: - Var bare én ting i hodet mitt

Stabæk-keeper Sayouba Mande hadde nektet AaFK scoringer, med inngripener på høyt nivå, men han måtte kapitulere da de oransje fikk straffespark. Mostafa Abdellaoue gjorde som han har gjort fire ganger tidligere i år; satte straffen sikkert bak Stabæks keeperkjempe.

− Da dommeren blåste for straffe var det bare én ting som satt i hodet mitt, og det var fullt fokus på å sette den, forellter Abdellaoue. Som klarte å legge bak seg at han hadde brent et par fete tilbud tidligere i kampen.

Brente mange sjanser

− Vi hadde mange store sjanser. Vi både burde og skulle ha scoret flere ganger og tatt tre poeng, erkjenner målscoreren.

− På de største sjansene mine var det en i første omgang der jeg måtte slenge ut foten for å nå innlegget fra Marlinho. Der får Mande gjort seg stor og stoppet sluddet. I andre omgang, der (Athansios) Papazoglou header ned til meg, måtte jeg ta et skritt bak for å få avsluttet, og traff dårlig på ballen. Og da fikk Mande slengt ut ei hand. Det er 50-50 på den, forklarer Abdellaoue videre.

På sjansen fra første omgang som han omtaler, var Papazoglou fremme på returen. Men også den var Stabæk-keeperen på med et tigersprang.

− En god kamp

I stedet for AaFK-scoring var det bortelaget som tok ledelsen, åtte minutter før pause. Etter hvilen var det vertene som ledet an, men stanget og stanget mot Stabæk-muren. Helt til et skudd fra Marlinho traff handa til Håkon Skogseid i det ballen var på veg mot mål, og som resulterte i straffesparket.

− Vi var nok litt stressa etter baklengsmålet, men jeg føler at vi stort sett spiller en god kamp i dag. Med flere sentrale spillere ute, er jeg imponert over hvordan de som kommer inn tar tak. Jeg mener at vi spiller en god nok kamp til å ta tre poeng i dag, sier Abdellaoue.

− Trenger poeng

Han er også tydelig på at laget trenger trepoengere.

− Ett poeng teller, men vi trenger poeng. Vi må ta poeng fremover for å holde oss unna bunnstriden. Og det kommer vil også til å gjøre, når vi spiller slik vi gjorde i dag. Det vi gjorde i dag var mange skritt i riktig retning, og poeng begynner vi å ta allerede i neste kamp, mot Odd, lover AaFK-spissen.

At Mande stod en kjempekamp for gjestene er sagt. Men det hører også med til historien at keeperkollega Andreas Lie, på andre siden av banen, også leverte en kamp av ypperste sort. Lenge holdt han de oransje inne i kampen, og nektet dem både å øke ledelsen på 0-1 og å avgjøre kampen mot slutten.