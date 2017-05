Mot dramatiske endringer: Nå kan det bli færre lag i Toppserien

Tirsdag vedtar forbundsstyret i Norges Fotballforbund (NFF) at det vil bli satt i gang en prosess rundt kvinnefotballen i Norge.

– Serieforeningen har sagt at tiden er inne for å se skikkelig på strukturen, sier Hege Jørgensen, leder i Serieforeningen for kvinnefotball.

Det gjelder ikke bare for toppserien Toppserien, men også 1. og 2. divisjon for kvinner.

– Poenget er at vi hele tiden må vurdere hva vi gjør, og om det er godt nok. Har vi strukturer som er gode nok til å fortsette å utvikle internasjonale klassespillere, sier Jørgensen.

Debatten rundt kvinnefotballen i Norge har skutt fart etter at så mange profiler ga seg etter forrige sesong.

Seriemester LSK Kvinner mistet blant annet 12 (!) spillere. Mange av spillerne la opp, og noen gikk til proffspill i utlandet.

Delt i toppserien

– I år har det jo vært ekstremt, og flere av klubbene i Toppserien har hatt utfordringer med å fylle stallene sine med tilstrekkelig erfaring og kvalitet. Det fører til at det kanskje hentes vel mange utenlandske spillere. Gode utenlandske spillere tilfører Toppserien kvalitet og det er bra. Men det må være en balanse, sier Jørgensen, og understreker at tiden fram til fotballtinget i 2018 er knapp.

– Målsettingene som Fotball-Norge har satt for kvinnefotballen er høye, og vi må hele tiden vurdere om det vi gjør er godt nok. Det er vår plikt. Men det må gjøres en jobb, hvis man ønsker å gjøre en endring, sier Jørgensen.

Mange profiler og trenere har tidligere pekt på at kvaliteten på Toppserien er for dårlig.

– Ved å kutte i antall lag får man samlet flere av de beste i de enkelte lagene. Det er veldig viktig for å heve nivået, for toppen blant norske kvinnefotballspillere er liten, sa tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen til NTB for noen år siden.

– Er det snakk om å kutte antall lag nå?

– Jeg har ingen kommentar til om man bør kutte. Seriekomiteen som settes ned må gjøre en ordentlig jobb. Så skal vi vurdere det når prosessen pågår, sier Jørgensen.

– Hvordan stiller klubbene seg til en endring?

– De har stilt seg bak til at det gjøres en grundig vurdering. Noe lengre har vi ikke kommet, sier Jørgensen.

– Er det et ønske om færre lag?

– Det er noen som ønsker å kutte, og noen som ikke ønsker det, sier Jørgensen.

Flere tiltak

Hun understreker at det er viktig å tenke på norsk kvinnefotball, og utvikling av spillere.

– Et enkelttiltak kan ikke løse alt, og det er flere ting vi er nødt til å gjøre for å styrke kvinnefotballen, sier Jørgensen.

– Hva tenker du på da?

– Økonomien, ikke minst. Vi må også ha et fokus på utvikling. Kvinnesiden har mye, mye mindre ressurser enn herresiden til å forvalte talenter. Vi må lage en struktur i klubbene som gjør at vi klarer å legge forholdene til rette til spillerutvikling, sier Jørgensen.

Topplagene på herresiden får hvert år rundt 300 millioner kroner årlig fra medieavtalen. En viss prosent er dedikert til spillerutvikling.

Sånn er det ikke i kvinnefotballen, der både økonomien er dårlige, og interessen mindre.

– Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.

Toppserieklubbene får ikke ekstra midler fra NFF til løftet.

– Reisestøtten er kuttet, og La Manga er kuttet. Det betyr at den totale økonomien ikke er styrket i særlig grad, sier Jørgensen.

Stor forskjell

Serieleder Avaldsnes har et budsjett for damelaget på 6,8 millioner kroner for 2017. Til sammenligning har Rosenborg et budsjett på 156 millioner kroner denne sesongen.

– Vi er nødt til å få opp den totale pengestrømmen, og sikre oss at kvinnefotballen får den ressurstilgangen som trengs, sier Jørgensen, og understreker at de også trenger et næringsliv som ser verdien av å satse på kvinnene.

– Vi ønsker å være i verdenstoppen, og da må vi trå til, sier hun.

Under årets fotballting, hadde LSK Kvinner et forslag inne om å øke det årlige tilskuddet til Toppserien og 1. divisjon fra 17 til 50 millioner kroner.

NFF skrev i det offisielle tingheftet at det ikke var midler, og at de ikke støttet forslaget fra LSK.

PS: Et forslag om å redusere lag i toppserien vil eventuelt bli tatt opp på fotballtinget i 2018, og iverksatt tidligst i 2019-sesongen.