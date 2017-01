Ingen har fått tilbud om jobben som landslagssjef

VG meldte fredag at FC København-trener Ståle Solbakken har fått en offisiell henvendelse av Norges Fotballforbund om den ledige jobben som landslagssjef i Norge.

LES MER HER:

Nettavisen meldte samme dag at nylig sparkede Swansea-manager Bob Bradley også skal ha fått samme tilbud.

Men kilder Aftenposten har vært i kontakt med avviser at det er gitt tilbud til noen av de to. Ingen skal ha fått tilbud av NFF om den ledige jobben.

Etter det Aftenposten forstår skal det også være flere som er aktuelle og på listen over potensielle erstattere for Per-Mathias Høgmo, som forsvant ut portene på Ullevaal etter VM-kvalikfiaskoen som toppet seg med tap for Tsjekkia i Praha i november.

Ståle Solbakken er ekspertenes favoritt, men det er usikkert om det som også later til å være NFFs førstevalg, er tilgjengelig nå. Og om ikke Solbakken kan eller ønsker å ta jobben nå – eller etter sesongslutt i Danmark, er Bob Bradley da mannen NFF går for?

Onsdag møtte Stabæks tidligere trener toppfotballsjef Nils Johan Semb på Gardermoen. Amerikaneren bekreftet møtet og lot seg intervjue etterpå, men avviste at det var et møte spesifikt om den ledige jobben som landslagssjef for Norges fotballherrer.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb skriver i en SMS til Aftenposten fredag kveld, at «vi går fra en kartleggings- og sonderingsfase over til å ha samtaler med flere kandidater».

Ut over det ønsker ikke Semb å kommentere ryktene og spekulasjonene rundt jobben.