NFF om kampfiksingsforsøket: – Det oppleves både skremmende og alvorlig

I kveld skulle to av storlagene i Sverige barket sammen på Gamla Ullevi. Nå blir det i stedet politietterforskning, etter at det har kommet fram opplysninger om at noen har forsøkt å fikse kampen.

Forsøket på kampfiksing ble meldt inn av en AIK-spiller som skal ha blitt tilbudt en stor pengesum mot å prestere dårlig i kampen mot IFK.

Torsdag holdt Sveriges fotballforbund (SvFF) pressekonferanse, der media ble orientert om situasjonen, og om hva som skjer framover.

Generalsekretær Håkan Sjöstrand i Sveriges fotballforbund beskrev det hele som et alvorlig angrep på svensk fotball.

– Vi kommer til å jage dere, og vi vil gjøre alt vi kan for å identifisere dere, sa han.

– Et system som fungerer

Her hjemme fulgte også Norges Fotballforbund (NFF) med på pressekonferansen.

– Det oppleves både skremmende og alvorlig, sier Nils Fisketjønn, NFFs konkurransedirektør.

Det forrige tilfellet av kampfiksing i Norge ble kjent i 2012, da det ble tatt ut tiltale på sju personer etter resultatmanipulering av flere kamper i 2. divisjon.

– Vi har i de siste årene etablert et godt samarbeid med Norsk Tipping, myndighetene, lotteritilsynet, og ikke minst våre egne klubber. Vi har et system som vi opplever er godt, og som fungerer, sier Fisketjønn, og legger til at NFF har blitt anerkjent av UEFA for å ha tatt tak i problemet, og etablert gode rutiner.

– Kunne dette har skjedd i Norge nå?

– Det blir bare spekulasjoner, og det vil jeg ikke begi meg inn på, sier Fisketjønn.

– En av de store farene

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er overrasket over at forsøket på kampfiksing skjer mellom to av Sveriges største klubber.

– Det er uvanlig, fryktelig synd, og veldig kjedelig, sier han.

Det er trolig keeperen til AIK som har blitt kontaktet av kampfikserne.

– Det er i hvert fall det jeg har fått med meg til nå. Han har fått tilbud om en stor pengesum, i tillegg til at det har ligget en trussel bak, sier Mathisen, og legger til at han synes det er tøft og forbilledlig for den aktuelle spilleren å stå fram.

– Det er også det eneste riktige å gjøre også. Det er stor forskjell på dem som prøver å fikse kamper. Noen er amatører, og skjønner ikke hva det går i. Dette kan virke som om det er litt mer profesjonelle folk, sier Mathisen.

Han mener Sverige har en historie nedover i divisjonene, der det har vært veldig mange rare resultater.

– Seinest i vinter satt jeg selv å fulgte med på en treningskamp i Sverige, som det var veldig merkelig odds på før og underveis i kampen. Den kampen gikk som alle visste den kom til å ende. Dette er en av de store farene som lurer rundt toppfotballen, sier Mathisen.

– Ligger ofte et steg foran

Svenska Spel skal ha startet en etterforskning for å se hvem som har satt penger på kampen.

– Men disse gutta opererer ikke på Norsk Tipping eller Svenska Spel, de opererer i helt andre markeder i helt andre verdensdeler. Det er veldig vanskelig, også for de aktuelle fotballforbundene, å finne ut hvor det er satt penger, og hvor mye penger det eventuelt er satt, sier Mathisen.

– Kunne dette har skjedd i den norske Eliteserien?

– Ja, selvfølgelig. Kampfiksere finner du over alt, og den dagen man tror at alt med kampfiksing er borte, er man ganske naiv. De ligger ofte et steg foran. Med all respekt for NFF og det svenske forbundet, de har veldig lite kontroll over hva som skjer i de virkelige store spillmarkedene. Det som skjer i Norge og i Sverige er bare en bitte liten parentes, i forhold til der det virkelig kan bli plassert penger. De har en jobb å gjøre, sier Mathisen.

Han understreker at det viktigste er å gjøre spillerne bevisste på dette.

– De må vite hvordan de skal opptre når de blir kontaktet av noen som vil betale masse penger for de skal tape en kamp, sier Mathisen.