NFF-topp slaktet Edvartsen i e-post: – Meget avslørende for hans personlighet

I april sendte generalsekretær Pål Bjerketvedt en e-post som skulle til NFFs ledergruppe. Ved en feiltakelse endte den også opp i innboksen til Svein-Erik Edvartsen.

I e-posten kommer generalsekretæren med sterk kritikk den omstridte dommeren, skriver VG, som onsdag kveld kan gjengi hele e-posten.

«Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud, det styrker vår sak. Også i media. Men den ene uken kan fort bli snudd mot oss, ved at vi oppfattes som firkantet som ikke kan la ham dømme så fort det praktisk er mulig. Det får vi jobbe med. Vi vil få betydelig drahjelp av dommerforeningen som vil vende seg mot ham» skrev Bjerketvedt i mailen ifølge avisen.

– Dobbeltspill av dimensjoner

E-posten skal ha blitt sendt natt til 22. april i år. Edvartsen hadde ennå ikke dømt i Eliteserien etter en krangel med dommersjef Terje Hauge og anklager om mobbing fra dommerkolleger.

«Situasjonen er både svært overraskende og skuffende. Men også meget avslørende for Edvartsens personlighet. Skremmende, rett og slett.» skrev Bjerketvedt videre i mailen.

Edvartsen svarer VG gjennom sin advokat John Christian Elden:

«At NFFs ledelse legger en strategi for å bli kvitt en medarbeider, samtidig som de utad støtter han og hyller hans arbeide som seksjonsleder, kan jo være uttrykk for et dobbeltspill av dimensjoner som ikke engang fotballen burde begå» skriver Elden til avisen.

– Direkte og personlig form

Bjerketvedt sier at det ikke er noen hyggelig opplevelse å sende e-post feil.

– Det var syv mottagere av e-posten, ledergruppens medlemmer. E-posten er ikke ment for andre enn dem og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet, skriver Bjerketvedt til VG.

Tirsdag ble det kjent at Svein-Erik Edvartsen er ferdig i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Fotballdommeren varslet raskt via sin advokat John Christian Elden at avskjedigelsen vil bli mat for rettssystemet.

I begrunnelsen for NFFs beslutning om å avslutte ansettelsesforholdet til Edvartsen heter det at dommeren har «utført handlinger som er uforenlige med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF».

NFF skal ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten Edvartsen var involvert i tidligere i år. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere av disse selv.

Edvartsen selv har kontant avvist at han er avsenderen.