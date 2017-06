NRK-profil: – Det er på tide å overse det norske fotballandslaget

OSLO/BÆRUM: Lars Lagerbäck sine gutter er nå samlet i Oslo, der laget forbereder seg til VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia 10. juni og treningskampen mot Sverige tre dager seinere.

Akkurat som vanlig får landslaget masse mediedekning i forkant av kampene. Ikke alle synes det er like fortjent, spesielt med tanke på hva som er blitt prestert på banen.

«Glem landslaget» innleder spaltist og kulturkommentator Agnes Moxnes en ytring på NRKs nettsider med.

«Da de norske fotballgutta tapte 0–2 mot Nord-Irland nå i mars, brukte Kveldsnytt halvparten av sendetida si til å snakke om det. Som om det er en nyhet at det norske landslaget taper en fotballkamp. Det er ingen nyhet, det er en vane. De er ikke gode nok. Så hvorfor skal vi bry oss? Kan vi ikke bare ignorere dem? Glemme dem en stund? Selvfølgelig kan vi det», skriver Moxnes.

Katastrofal utviklingshistorie

Norge har falt som en stein på FIFA-rankingen de siste årene (87. plass på forrige ranking, red.anm.), og det er 17 år siden A-landslaget kvalifiserte seg til et mesterskap.

Moxnes understreker at NFF bruker 30 millioner kroner på herrelandslaget, men at storsatsingen bare har vært til flere tap, og dårligere lagspill.

«I kulturlivet ville en slik utviklingshistorie vært katastrofal», skriver hun, og kommer med en oppfordring, spesielt til pressen.

«Det er på tide å overse det norske fotballandslaget».

– Et interessant paradoks

Moxnes utdyper hvorfor hun skrev ytringen.

– Det som forbauser meg, er at innenfor alle andre området i dette samfunnet, er du vant til å tenke at du må levere for å få oppmerksomhet. Det gjelder ikke landslaget i fotball, og det synes jeg er et interessant paradoks, sier hun.

NRKs kulturkommentator skjønner mekanismene i pressen, og at landslaget er godt og populært lesestoff, både i store og små redaksjoner.

– Derfor lager de saker som folk vil lese og forholde seg til, sier Moxnes.

– Får kultur for lite oppmerksomhet, mener du?

– Kultur får egentlig mye oppmerksomhet. Men hvorfor får et lag som bare taper, taper og taper så mye oppmerksomhet som de gjør? Jeg synes vi bare skal holde kjeft litt, og snakke om landslaget når vi begynner å levere litt igjen, sier Moxnes.

Det er mange som har kommentert saken hennes. Mange tror blant annet hun vil ha et større fokus på kvinnefotball. Det var ikke intensjonen.

– Det var en morsom ytring å skrive, og jeg har fått flere interessante og morsomme kommentarer enn vanlig, sier Moxnes.