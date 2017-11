Nå er denne Liverpool-spilleren toppscorer i Premier League

Liverpool-Southampton 3–0

Til stående applaus ble Mohamed Salah tatt av banen etter 80 minutter. Med to mål i bagasjen kunne han få en velfortjent klem fra manager Jürgen Klopp, og sette seg ned på benken vel vitende om at Liverpool kom til å ta med seg tre nye poeng.

– Når vi husker hvordan Liverpool slet mot Southampton forrige sesong, så var det klasseforskjell i dag. Liverpool klarte å kontrollere, og det var aldri farlig andre veien. Bunnsolid, sa TV 2-ekspert Petter Myhre i studio.

Hjemmelaget var aldri truet på Anfield, og det skulle ta en halvtime før den første ballen lå i nota. Mohamed Salah har levert varene siden overgangen fra Roma i sommer, og kampen første scoring var et kremmerhus signert egypteren.

På hjørnet av 16 meter ladet han venstrefoten. Ballen gikk i en nydelig bue bort i lengste hjørnet, og hjemmefansen kunne eksplodere.

– Det er så deilig å se hvordan denne spilleren blomstrer. For et reportoar, sa Brede Hangeland i studio.

– Unnskyld meg, Salah! Hva er du laget av? skrev John Arne Riise på Twitter.

Han kunne vente seg mer å glede seg over.

Et par minutter før pause var han der igjen. Riktig nok må Philipe Coutinho få en god del av æren for scoringen, etter en nydelig gjennombruddspasning. Samtidig gjorde Salah ingen feil, og satte inn sitt andre for kvelden - og nummer ni for sesongen i Premier League. Det gjør han til toppscorer i turnerignen så langt denne sesongen.

Det er ett mål foran fire andre storscorere: Harry Kane, Sergio Agüero, Gabriel Jesus og Alvaro Morata.

Nummer tre kom også, men denne gangen var det Coutinho som fikk avslutte angrepet. 3–0 var et faktum etter en retur, og Coutinho hadde dermed vært involvert i 14 mål på sine siste 15 kamper for de røde, ifølge Opta.

Samtidig vant både Chelsea og Manchester City overbevisende. Førstnevnte etter at Eden Hazard ikke ville være dårligere enn Salah, og scoret to av Chelseas fire mål da West Bromwich ble knust.

City vant 2–0 uten Sergio Agüero, og har nå ni poeng ned til Chelsea på toppen av tabellen. Spesielt scoring nummer to - en suser av Kevin De Bruyne - gjorde inntrykk.

– Er han den beste midtbanespilleren i verden akkurat nå? spurte Alan Curbishley i TV 2-studio.

Historisk er hvertfall Pep Guardiolas lag. Ingen lag har åpnet en Premier League-sesong bedre noen gang.