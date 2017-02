Nå har Manchester United for alvor meldt seg på som medaljekandidat

MANCHESTER UNITED - WATFORD 2–0

Med den komfortable seieren mot Watford er Manchester United for fullt med i medaljekampen i Premier League.

Laget har bare tapt tre av 25 seriekamper, og det forrige nederlaget kom helt tilbake til 23. oktober (mot Chelsea).

Tidsspørsmål

Mot Watford på Old Trafford var det bare et tidsspørsmål før hjemmelaget skulle ta ledelsen. Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Henrikh Mikhitaryan misbrukte hver sine store sjanser.

1-0-målet kom etter 32 minutter ved Juan Mata. Mikhitaryan fant Anthony Martial, som igjen slo inn. Zlatan lot balen gå forbi seg, og Mata fikk æren av å sette ballen i mål.

Watford yppet seg litt i starten av 2. omgang, men etter 60 minutter var mye gjort for United da Anthony Martial satte inn 2-0.

Mål og målgivende

Mikhitaryan slo til Zlatan, som igjen fant Martial. Mens Watford-forsvaret var opptatt med å passe på Zlatan, kunne Martial ganske så uforstyrret få sette ballen i mål.

Kampen ble dermed en stor opptur for Martial. Den unge franskmannen har vært inn og ut av laget, men han har avkreftet at han er på vei bort fra klubben. Mot Watford var 21-åringen tilbake i startoppstillingen for første gang på nesten en måned, og det ble altså en strålende dag med både målgivende og scoring.

Manchester United på 5. plass (48 poeng) er nå 11 poeng bak serieleder Chelsea. Men Chelsea kan øke til 14 poeng med seier borte mot Burnley søndag.

Kanskje enda viktigere for United og Mourinho er at laget har svært kort vei opp til både Tottenham, Arsenal og Manchester City.

Trolig blir det for vanskelig å ta igjen Chelsea, men 2. plassen er godt innenfor rekkevidde.

Lørdagens Premier League-resultater:

Arsenal – Hull 2–0

Manchester United – Watford 2–0

Middlesbrough – Everton 0–0

Stoke – Crystal Palace 1–0

Sunderland – Southampton 0–4

West Ham – West Bromwich 2–2