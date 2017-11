Nominasjonene er klare: Bendtner kan gå fra England-flopp til årets spiller i Eliteserien

27. november arrangeres Fotballfesten, et direktesendt show for Eliteserien og 1. divisjon som avholdes av Discovery Networks Norway i samarbeid med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

Nå er det klart hvem som er nominert til prisen som årets spiller i de to øverste divisjonene for menn.

Nicklas Bendtner er en av de fire nominerte til å bli årets spiller i Eliteserien. Han hadde et mislykket opphold i Nottingham Forest på engelsk nivå to før han signerte for Rosenborg.

RBK-tiden har ført til seriegull, mulig toppscorertittel og et comeback på det danske landslaget.

Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i Rosenborg, sier dette om at Nicklas Bendtner og Tore Reginiussen er nominert til årets spiller:

– Ja, det var det jeg tippet. Det var ikke så veldig vanskelig å tippe det.

– Hvorfor fortjener de to å bli nominert?

– Det tror jeg nesten ikke jeg trenger å utdype. Det handler om å nominere de som har vært best, og det var de to jeg tippet på.

At Rosenborg har flere kandidater, overrasker ikke Bjørnebye.

– Det skulle nesten bare mangle, egentlig, og det er ikke overraskende. Det kunne vært flere enn to for den del. Men i alle tilsvarende kåringer er det de beste lagene som dominerer.

– Hvem fortjener å bli årets spiller?

– Det skal jeg ikke kommentere, sier Bjørnebye.

Det er kapteinene i Eliteserien som stemmer frem sin favoritt.

De nominerte til årets spiller i Eliteserien:

Björn Bergmann Sigurdarson, Molde

Nicklas Bendtner, Rosenborg

Tore Reginiussen, Rosenborg

Ohi Omuijuanfo, Stabæk

Nominerte til årets spiller i 1. divisjon:

Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt

Martin Bjørnbak, Bodø/Glimt

Amahl Pellegrino, Mjøndalen

Niklas Sandberg, Ull/Kisa

Hver kaptein i 1. divisjon vil stemme frem sin favoritt.

Det er en jury bestående av Nils Johan Semb (NFF, juryleder), Knut Espen Svegaarden (VG), Kenneth Fredheim (DNN), Kjetil Rekdal (DNN), Anne Sturød (DNN) og Roger Risholt (DNN) som har plukket frem kandidatene i de ulike prisene som skal deles ut.

Foruten årets spiller skal følgende priser deles ut: