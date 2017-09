Nordmenn er flaue. Cecilia Brækhus oppsummerer Tyskland-fadesen slik.

Tyskland - Norge 4–0 (pågår fortsatt)

Etter 2–0-seieren over Aserbajdsjan, var det norske herrelandslaget sterke i troen før kveldens VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland.

Den troen ble raskt knust. Etter 21 minutter ledet Tyskland 3–0 – etter scoringer fra Mesut Özil, Julian Draxler og Timo Werner.

– Dette er fælt, sa TVNorge-kommentator Kenneth Fredheim.

Fredheims makker, landslagslegenden Kjetil Rekdal, var tydelig skuffet. Etter 3–0-målet mente han at tyskerne kunne ledet med enda flere mål.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle ligge under 3–0 etter 20 minutter, og at det skulle se ut som første runde i cupen. Dette er som at et eliteserielag møter et lag fra fjerde divisjon, sier Rekdal.

Han var riktignok også opptatt av å berømme det tyske spillet. Til pause står det 4–0 til Tyskland.

Cecilia Brækhus forsøkte å oppsummere den norske innsatsen etter 20 minutter. Boksestjernen har bodd mange år i Tyskland. Slik reagerte hun på stillingen 3–0:

🙈🙈🙈 — Cecilia Brækhus (@1LadyCecilia) September 4, 2017

Hun var ikke den eneste som uttrykte sin mening om den norske innsatsen i sosiale medier. Det flommet over av både humoristiske og mer seriøse betraktninger av oppgjøret:

Nå ligger Norge foran Brazil ✨ De lå under 5-0 i det 29 minutt.. Norge bare 3-0.. ta med oss d 👍🏽✨ — John Carew (@JCarew10) September 4, 2017

Vi ser ut som en klase druer defensivt.Stort bakrom,stort mellomrom,stort siderom. Ingen aggressivitet i presset.Tyskland gode,men alikevel😪 — Tom Nordlie (@TomNordlie) September 4, 2017

3-0. Her ligger lista. — morten langli (@skolemorten) September 4, 2017

Pinlig. Pinlig. Utilgivelig svakt. Trist skue — Steinar Bjerkmann (@Bjerkestuen) September 4, 2017

Enkelte vil nok hevde at vi ligger litt for høyt på denne FIFA-rankinga... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 4, 2017

Tyskland sender Norge rett i fotballkisten etter 20 min. Har rett og slett lekt seg til 3-0. — Kristian Oma (@kristianoma) September 4, 2017

3-0 German after 20 minutes. Ich habe angst — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) September 4, 2017

Kan vi få møte Tysklands damelag neste gang? — Arne Hole (@ArneHole1) September 4, 2017

Kan vi tilby oss å kjøpe alle gamle episodene av Derrick til trippel pris i bytte mot at tyskerne tar foten av gasspedalen? — Lars Tjærnås (@Tjaernas) September 4, 2017