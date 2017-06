Mer heder til Hegerberg: – Jeg er for ung for en slik pris

Norge-USA 0–1

SANDEFJORD: – Jeg kjenner det bare nå når jeg snakker med, at jeg er litt sånn «ooohhh», men jeg skal nok klare å ta det ned og så jobbe meg opp igjen, sier Hegerberg og skjelver litt med beina i intervjusonen mens hun smiler.

Den nest siste EM-oppkjøringen ble god for det norske laget, til tross for at det ble et knepent tap for den regjerende verdensmesteren USA.

Hegerberg spilte 90 minutter til tross for at hun har slitt med sykdom denne uken.

– Det er nok en reaksjon på alt som har vært. Jeg har prøvd å omstille meg og bli klar til denne kampen, sier hun, og beskriver utladningen etter Champions League-triumfen for ti dager som «tøff».

Før kampen i Sandefjord, foran nesten 4.000 tilskuere, fikk hun nok et bevis på en av sine mange utmerkelser, denne gang pokalen som viste at hun av norske sportsjournalister ble kåret til årets idrettsnavn i Norge i fjor.

Av fotballspillere er det kun Tom Lund i 1981 som har opplevd det samme.

Tildelt hederspris

Tidligere i uken var hun også den første til å motta den ferske utmerkelsen «Fotballmuseets Venners hederspris». Med fotballpersonligheter som Egil Olsen, Per Ravn Omdal, Arne Scheie og NFF-president Terje Svendsen blant gratulantene, stusset hun litt over å få en hederspris allerede i en alder av 21 år.

– Jeg sa det selv, jeg er litt for ung til å få en slik pris, smiler hun.

Nå er det ferie som gjelder, før hun ser frem til to ukers trening med pappa Stein Erik Hegerberg og søster Andrine i EM-oppladningen.

Mot USA kom hun aldri til noen store sjanser, og det var angrepskollega Caroline Graham Hansen som både var best og skapte de farlighetene Norge hadde å by på.

Hansen kommer fra en dobbelttriumf med Wolfsburg i Tyskland, og det var et hjørnespark hun holdt på å skru rett i mål og et innlegg som traff tverrliggeren som var Norges beste sjanser.

Hun kaller 0–1 for «et betryggende tap».

– Jeg tror USA er ganske mye bedre enn iallfall to av de tre lagene vi skal møte i gruppespillet i EM, sier hun, og tenker på Belgia og Danmark.

Hansen var opptatt av at laget hadde fått svar på de tingene de har jobbet med på trening hele uken.

Hun var fornøyd med at flere baller havnet i mellomrommet i oppbyggingen av det offensive spillet, og der er Norges nummer 10 blant de aller beste spillerne i verden.

Trener Martin Sjögren var også godt fornøyd med det han fikk se av Hansen, og beskriver henne som et veldig godt ess når hun er i toppslag.

Han var også glad for mange av prestasjonene i kampen.

– Vi spilte jevnt mot et av de beste lagene i verden og selv om det ikke var så mange store sjanser så var det mange nestensjanser, sier svensken.

Baklengsmålet var av typen som må ha irritert, for det fikk gjestene veldig enkelt.

Kaptein Becky Sauerbrunn hadde ballen på egen halvdel, uten noe norsk press på seg. Et langt oppspill havnet i et stort bakrom hvor Christen Press hadde løpt seg fri fra sin oppasser Maren Mjelde.

Angriperen kunne enkelt sette ballen i mål bak keeper Ingrid Hjelmseth.

EM-leir neste

Nå venter tre ukers ferie på landslagskvinnene før de samles til EM-oppladning i Oslo. Den siste testen før alvoret starter er mot Frankrike på bortebane 11. juli.

Åpningskampen i mesterskapet er mot vertsnasjonen Nederland 16. juli.

Deretter venter kamper mot Belgia og Danmark i gruppespillet hvor de to beste lagene går til kvartfinalen.

For første gang er 16 lag med i turneringen, hvor Tyskland og Frankrike er de to største favorittene.

