Fjørtofts video av Ronaldo og Sir Alex sett av mange millioner

– Når man ser Cristiano Ronaldo og Sir Alex – to av de største i fotballhistorien – sammen på denne måten, og man ser den gjensidige respekten mellom dem, så treffer det et eller annet hos folk, sier Jan Åge Fjørtoft, som var til stede på finalen som reporter for Viasat, til Aftenposten.

Han sto i spillertunnelen, der TV-reporterne etter hvert skulle få intervjue spillere og trenere. Der sto også tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson.

«Hei, sjef, hvordan går det?»

– Jeg snakket litt med Sir Alex, og han fortalte at han skulle dele ut banens beste-prisen. Så kom Ronaldo gående på vei inn i garderoben etter å ha feiret seieren ute på banen sammen med familie, venner og lagkamerater. Ronaldo kom inn sammen med sønnen, og resten kan man jo selv se i videoen, sier Fjørtoft.

«Hei, sjef, hvordan går det?» sier Ronaldo til Ferguson og gir sin gamle manager en hjertelig klem. Sir Alex hilser på Cristiano Ronaldo Jr. (6) og de tre prater litt sammen, før Real Madrid-stjernen, som scoret to mål mot Juventus i finalen, fortsetter inn i garderoben sammen med sønnen.

– Varme følelser

Videoen er sett av mange millioner etter at Fjørtoft publiserte den på Twitter i går kveld. Kun via Fjørtofts egen Twitter-profil er det over én million som har sett den. Samtidig har flere store sportskontoer, som Sports Bible og Squawka Football, «stjålet» videoen og lagt den ut. Bare via Sports Bible er det 2,3 millioner som har fått med seg seansen.

Reaksjonene er mange, og mange gir uttrykk for at de synes seansen er rørende.

– Hvorfor tror det du er så stor interesse for videoen?

– Vi som er en del av denne bransjen, vet at det er mye tettere bånd mellom folk i fotballen enn mange tror. Man ser ofte bare dette superstjerneimaget, og man tror det er et kynisk spill, men det er også varme følelser mellom aktørene. Det er dessverre ikke så ofte det kommer frem i media, og det virker som om enkelte klubber ikke vil ha noe av det, sier Fjørtoft.

– Vi har jo sett noe av dette før, at Ronaldo og Sir Alex har enorm respekt for hverandre, men dette er jo et bevis for det. Forholdet mellom de to har ikke forandret seg siden Sir Alex hentet Ronaldo til Manchester United. Ronaldo er fortsatt den gutten som bare var glad for å spille fotball. Samtidig begynner Sir Alex å bli en eldre mann, og han føler gleden av å ha vært en viktig del av utviklingen til Ronaldo.

