Norsk Tipping sørger for nye millioner til norsk kvinnefotball

Avtalen ble presentert før cupfinalen for kvinner på Fornebu lørdag.

Partene har signert en intensjonsavtale for tre år. Avtalen er verdt 16 millioner kroner fram til 2020.

– Vi går inn i et samarbeid vi har stor tro på, og er stolte av å kunne bidra med 16 millioner kroner. Målet er å gi jente- og kvinnefotball i Norge bedre vilkår, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

– Dette er en stor anerkjennelse til alle jentene våre der ute. Norsk Tipping er den viktigste partneren i norsk idrett, og en tydelig samfunnsaktør. Å ha dem med blant våre mest sentrale samarbeidspartnere betyr noe ekstra, og har en utrolig signaleffekt. De har også et kommersielt vindu som passer spesielt godt for oss, sier daglig leder i Serieforeningen for Kvinnefotball, Hege Jørgensen.

Torsdag presenterte Jørgensen boligbyggelaget OBOS som ny generalpartner for kvinnenes eliteserie. OBOS skal bidra med seks millioner kroner i året fram til 2022, men summen kan øke når rammene for samarbeidet blir forhandlet ferdig.