Ny Liverpool-nedtur: Avsluttet tung uke med skuffende uavgjort

Liverpool – Burnley 1–1

Liverpool måtte slå Burnley for ikke å tape terreng i toppstriden, men "The Clarets" holdt Jürgen Klopps mannskap til 1–1 på Anfield. For en uke siden fikk de røde juling i Manchester, da de tapte 5–0 for City. I midtuken ble det bare ett poeng hjemme mot Sevilla i Champions League.

– Vi forsvarte oss utrolig bra. Alle på laget kjempet det de kunne, så jeg mener vi fortjente et poeng til slutt, sa Burnley-keeper Nick Pope etter kampslutt, ifølge BBC.

– Jeg er ikke glad. Jeg er sint på grunn av resultatet, men fornøyd med prestasjonen. Vi dominerte, vi spilte bra. Men vi maktet bare å score én gang, sa en skuffet Jürgen Klopp.

Burnley var under sterkt press nesten hele matchen, men kunne likevel reise fra Merseyside med ett poeng i sekken. Scott Arfield nettet for gjestene, mens Mohamed Salah scoret for hjemmelaget.

Resultatet gjør at Liverpool har fem poeng opp til Manchester City på tabelltoppen. City står med 13 poeng, noe byrival United også kan komme opp på med seier mot Everton søndag. Chelsea kan klatre opp på 12 poeng med seier mot Arsenal samme dag.

Sean Dyche og Burnley står med sterke åtte poeng etter fem serierunder. Dét kan bety mye i kampen om overlevelse i Premier League denne sesongen.

Klopp gjorde syv endringer

Liverpool-manager Jürgen Klopp gjorde syv endringer fra 2-2-kampen mot Sevilla i midtuken. Simon Mignolet, Trent Alexander-Arnold, Ragnar Klavan, Andy Robertson, Philippe Coutinho, James Milner og Daniel Sturridge var ikke med fra start mot spanjolene, men fikk alle tillit lørdag.

Salah ville ha straffe da han gikk ned i Burnley-boksen etter 18 minutter, men fikk ikke gehør av dommer Roger East. Åtte minutter etter sto det 1–0 til gjestene, helt mot spillets gang. En lang ball opp ble vunnet av Robbie Brady, og inne i boksen dunket Arfield ballen i venstre hjørne etter kaos i Liverpool-forsvaret.

Fire minutter etter sto det imidlertid 1–1 på Anfield. Nevnte Salah tok fint ned et langt oppspill, og nyervervelsen fullførte angrepet med å banke inn utligningen.

Liverpool-press

Liverpool fortsatte presset både før og etter hvilen. Philippe Coutinho, Daniel Sturridge, Trent Alexander-Arnold og innbytter Dominic Solanke hadde alle store muligheter, men uten å lykkes. Solankes sjanse fem minutter før full tid var størst. Han sendte ballen i tverrligger fra kort hold, riktignok via Burnley-keeper Nick Pope. Burvokteren startet sin første Premier League-kamp, og han hadde flere gode inngripener underveis i oppgjøret.

Burnley hadde knapt sjanser i 2. omgang, men mot slutten fikk midtstopper Ben Mee to kjempemuligheter med hodet etter dødball. Den første ble reddet på streken av Joel Matip, mens den andre ble reddet av keeper Mignolet.

Hjemmelaget sendte angrepsbølge på angrepsbølge mot gjestene i sluttminuttene, men bortelaget holdt unna med et nødskrik. Dermed endte det med poengdeling.

Liverpool hadde vunnet fem av lagets seks siste kamper mot Burnley før lørdagens oppgjør, ifølge Opta. Sean Dyche kan glede seg over at spillerne hans pyntet litt på statistikken.

