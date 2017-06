Nye spørsmål om Qatar-VM: – Store turneringer bør ikke spilles i land som støtter terror

Desember 2010: Bildene fra kongresshallen i Zürich sender sjokkbølger gjennom verden. FIFA-president Sepp Blatter har akkurat trukket en lapp med påskriften «Qatar» opp fra konvolutten. Det betyr at den lille, oljerike staten skal arrangere fotball-VM i 2022.

I Zürich er den qatarske delegasjonen fra seg av begeistring.

– Jeg er så stolt over at Midtøsten anerkjennes av FIFA. Det viser verdiene til FIFA og hva organisasjonen står for, sier lederen av Qatars søkerkomité, Sjeik Mohammed bin Hamad Al-Thani.

– Dette er en seier ikke bare for Qatar, men for hele regionen, jubler Mozah bint Nasser Al Missned, kona til Qatars emir. Så begynner hun å snakke om å oppnå fred i regionen gjennom fotball.

Qatar fryses ut

Spol seks og et halvt år frem i tid, og uttalelsene står som en kontrast til maktkampen som utspiller seg.

Denne uken kom nyheten om isfronten mellom Qatar og nabolandene . Utviklingen gjør at det nå stilles nye spørsmål om fotball-VM i 2022.

Siste nytt er at USAs president Donald Trump anklager Qatar, en alliert av USA, for å ha finansiert og støttet terrorisme «på et veldig høyt nivå». Tidligere denne uken kunnegjorde Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater, Bahrain og Jemen at de kutter de diplomatiske båndene til Qatar.

Flere av landene ga Qatarske borgere og diplomater beskjed om å komme seg hjem på kort varsel. Land-, sjø- og luftfartsforbindelser til Qatar ble lukket. Den eneste landegrensen mot Saudi-Arabia er stengt. Og den Qatar-eide TV-stasjonen Al Jazeeras kontor i Saudi-Arabia er blitt fratatt lisensen.

Qatar-krisen Saudi-Arabia frøs mandag de diplomatiske forbindelsene til Qatar. Kort etter fulgte Egypt, De forente arabiske emirater, Bahrain og Jemen etter.

Senere har Maldivene, Mauritania, Mauritius, Jordan og den ene av Libyas tre regjeringer, Benghazi-regjeringen, sluttet seg til.

Beslutningen begrunnes blant annet med anklager om at Qatar har støttet terrorgrupper.

Krisen kan ramme Qatars økonomi hardt. Saudi-Arabia har stoppet all transport til landet.

Qatars utenriksminister tilbakeviser anklagene og sier de skyldes en misforståelse og desinformasjon.

Amerikanske FBI mener russiske hackere har plantet nyheten om at Qatar er vennlig innstilt overfor Iran og Israel.

Kuwait og Tyrkia har tilbudt seg å mekle i striden. USAs president Donald Trump har også tilbudt seg å mekle.

USAs utenriksminister Rex Tillerson ba fredag om en umiddelbar slutt på blokaden.

På en pressekonferanse uttalte USAs president Donald Trump at «Qatar dessverre har en lang historie med å finansiere terrorisme på et veldig høyt nivå». Han oppfordret Qatar og andre land til å stoppe støtten av terrorisme. Kilde: Ritzau/NTB

Anklages for terrorfinansiering

Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for «å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme».

Det er en begrunnelse som går igjen. Selv avviser myndighetene i Qatar anklagene om terrorfinansiering på det sterkeste.

Med fem år igjen til VM i Qatar, har FIFA foreløpig vært forsiktige med å kommentere den siste utviklingen. De har nøyd seg med å si at de «er i jevnlig kontakt med arrangørkomité og myndigheter i Qatar».

President i det tyske fotballforbundet og medlem av FIFA-rådet, Reihnard Grindel har vært tydeligere. Han oppfordret til å søke politiske løsninger, før han sa at det internasjonale fotballsamfunnet bør være enige om én ting:

– Store turneringer bør ikke spilles i land som aktivt støtter terror.

– Mange politiske motiver

Mollekleiv, som også er president i Norges Røde Kors, advarer mot å konkludere for tidlig om realitetene i Qatar-konflikten.

– Etter å ha jobbet tett med mange av de verste konfliktområdene, har jeg lært at det i slike konflikter er mange politiske motiver. Jeg kommer ikke til å hive meg på og bli et ledd i en eller flere parters ønsker. Men det betyr ikke at det er mindre viktig at fotball-VM gjennomføres etter alle de retningslinjer idretten bør følge, sier Mollekleiv.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre Lodgaard påpeker at en rekke interesser og bevegelser utgjør et komplisert bilde.

– Det er mange araberland som har bidratt til bevegelser som står på den ene eller andres terrorliste, sier han.

Midtøsten-eksperten mener hovedbakgrunnen for konflikten er at nabolandene prøver å få Qatar til å følge deres retning.

– Qatar har lenge tillatt seg en grad av uavhengighet. Nabolandene ønsker å gjøre Qatar til en del av den brede koalisjonen USA prøver å få i stand med front mot Iran. I det minste vil de tøyle dem litt og redusere deres uavhengighet, forklarer Lodgaard.

Kidnapping av kongelig jaktlag og påstått russisk hacking: Her er bakteppet for den giftige arabiske diplomatikrisen

VM-byggingen kan bli forsinket

Saudi-Arabia har stengt Qatars eneste landegrense. Det betyr ikke bare at importen av mat rammes hardt. Det betyr også store utfordringer for import av byggemateriale. Og det igjen kan bety trøbbel for fotball-VM i 2022, som allerede er presset på tid.

Alt måtte bygges fra bunnen da Qatar ble tildelt VM. Det jobbes i et enormt tempo med å få alt på plass. Tidligere i år kunne Qatars finansminister forteller at det hver uke brukes 4,16 milliarder kroner på VM-relaterte prosjekter.

I fotballverden stilles det nå spørsmål om Qatar-krisen vil føre til store forsinkelser.

– Hvis VM hadde vært i morgen, ville vi hatt et alvorlig problem, sier fotballekspert Gabriele Marcotti til ESPN .

Sverre Lodgaard tror imidlertid at Qatar-krisen vil bli løst innen kort tid. Blant annet på grunn av VM.

– Denne konflikten gir store problemer med transporten ut og inn av landet. USAs største flybase i regionen ligger i Qatar. Gasseksporten fra Qatar er viktig for nabolandene. Og for Qatar er VM viktig. Det er også en faktor som bidrar i samme retning.

– Det er så mye som står på spill, at jeg tror ikke dette blir en langvarig krise, sier Lodgaard.

Problemene har fulgt Qatar

Qatar og FIFA må igjen erkjenne at det stilles kritiske spørsmål om mesterskapet. Siden tildelingen i Zürich i 2010, har det ene problemet fulgt det andre.

Mesterskapet er blitt flyttet til vinterstid for å unngå ekstremvarmen om sommeren. Det er kommet en rekke anklager om korrupsjon i forbindelse med tildelingen av mesterskapet, noe Qatar hele tiden har benektet. Og Qatar er blitt sterkt kritisert for behandlingen av utenlandske anleggsarbeidere.

Nå er det igjen trøbbel for Qatar, den lille, oljerike staten som skulle arrangere VM for å binde regionen sammen.

