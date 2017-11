Nytt nederlag for tafatt Norge – nullen sprakk på overtid

Slovakia-Norge 1–0

TRNANA: Etter den triste norske forestillingen i Makedonia lørdag, ble plutselig årets siste landskamp litt viktigere enn den i utgangspunktet kanskje var.

Oppladningen til treningskampen fem mil utenfor Bratislava handlet i stor grad om at Lars Lagerbäck krevde en annen innstilling og «attityd» av sine spillere.

For 69-åringen vet at hvis spillerne «skrur av» og ikke klarer å heve seg i kamper som i utgangspunktet ikke betyr så mye og rammen er lite attraktiv, så er også sjansen større for at de gjør det samme i kamper hvor det står om viktige poeng.

I Trnana denne kalde tirsdagskvelden besto borteseksjonen av tre vikinghjelmer, en trompet og et stort flagg.

Fornøyd tross nederlag

De norske fotballproffene lovet før kampen at de skulle prestere på et annet nivå, men de endte opp med å avslutte landslagsåret 2017 uten å produsere én enste målsjanse før Ola Kamara headet over på overtid.

Like etter gikk alt fra vondt til verre for Norge. Stanislav Lobotka vippet ballen over Rune Almenning Jarstein og sørget for nok et nederlag for Norge.

Før det kunne Lagerbäck takke keeper Jarstein for at Norge fortsatt var med i kampen.

– Jeg synes vi møter et bra lag, men vi står rett og godt i forsvar. Jeg er skuffet over at vi har så mange balltap, men bortsett fra det synes jeg vi er tilbake på rett spor, sier Lagerbäck til Max, og legger til:

– Forsvarsmessig var det ganske bra. Det var ikke mange målsjanser i kampen.

Tross nok et tap, var landslagssjefen ganske fornøyd med det han fikk se.

– Jeg synes spillerne responderte bra etter smellen de fikk i forrige kamp. Nå kan vi se lysere på 2018, sier han.

Bunnivået må opp

Slovakene var en fin test på hva Norge må hevde seg mot i kvalifiseringen til 2020-EM.

De var med i fjorårets EM i Frankrike, men ble den dårligste av alle toerne i VM-kvaliken og fikk dermed ikke spille play off om Russland-tur neste år.

– Jeg synes vi gjorde det ganske bra. Dette er en motstander vi kunne ha møtt i en eventuell playoff, konkluderer Mohamed Elyounoussi overfor Max, og legger til:

– Vi gjorde en god bortekamp i 90 minutter, så er det selvsagt kjipt at vi slapp inn et mål på tampen. Vi må lære av dette.

På FIFA-rankingen er de med sin 24.-plass 34 hakk over Norge, som nummer 16 av de europeiske nasjonene (Norge nummer 31).

Spesielt det norske bunnivået må heves, ifølge Lagerbäck, som tidligere har vært en garantist for å ta lagene han leder til mesterskap.

Ingen målsjanser

For å få responsen han ønsket gjorde Lagerbäck seks endringer fra laget som falt sammen mot Makedonia lørdag.

I den første omgangen kunne han iallfall glede seg over at det gikk 43 minutter før slovakene klarte å produsere en skikkelig målsjanse.

De blå fikk til slutt tråklet seg frem til at Milan Skriniar fikk avsluttet fra 11 meter, men Inter-spilleren fikk aldri skuddet på mål.

Ikke like hyggelig, sett med norske øyne, var det å registrere at Lagerbäcks utvalgte ikke produserte én eneste skikkelig målsjanse.

Frisparket Alexander Søderlund skaffet da han ble lagt i bakken av Martin Skrtel var det nærmeste man kom, men forsøket fra Håvard Nordtveit gikk rett i muren.

Til da hadde Mohamed Elyounoussi hatt et skuddforsøk tidlig i kampen, mens Stanislav Lobotka, Skriniar og Marek Hamsík alle hadde prøvd seg.

Hamsik banens farligste

Etter den langtekkelige førsteomgangen tillot man seg å håpe at lagene hadde funnet ny motivasjon i pausen.

Det er mulig det norske laget hadde bestemt seg for å gå offensivt til verket, men det var ikke mulig å se ute på banen.

Istedenfor var det slovakene som i stadig større grad viste hvorfor de er ranket bedre enn Norge.

Lagets aller største stjerne, Napoli-profilen Marek Hamsík, fikk en enorm mulighet til å gi hjemmelaget ledelsen etter 54 minutter, men helt upresset fra 11 meters hold sendte han ballen langt opp på tribunen etter godt forarbeid av Albert Rusnák.

Tre minutter senere var Hamsik farlig frempå igjen, men skuddet fra skrått hold ble godt stoppet av Rune Almenning Jarstein.

Overtidstap

Da hjemmelagets playmaker gikk av banen etter 63 minutter fryktet man nesten at kampen skulle dø fullstendig ut, men et lite kvarter senere fikk innbytter Ondrej Duda en stor sjanse.

Nok en gang var Jarstein god da han stoppet avslutningen fra lagkameraten i Hertha Berlin.

Kamara fikk som nevnt en mulighet på tampen, men istedenfor var det slovakene som kunne juble for seier.

Det norske tuslet av banen etter nok en nedtur. Neste mulighet til å reise seg er treningskampene i mars og juni.

De første kampene med poeng kommer når Nations League starter opp neste høst.

