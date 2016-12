Orry Larsen har fått tilbud fra Sogndal

I forrige uke skrev Sunnmørsposten at Peter Orry Larsen hadde vært på besøk hos Sogndal. Nå skriver Sogn Avis at midtbanespilleren har fått et kontraktstilbud fra eliteserieklubben.

– Peter har fått et tilbud av oss, så skal vi gi han og familien tid til å finne ut av hva de vil. Blir det klart raskt er det bra, men jeg forventer at det kan dra ut litt, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til avisa.

Bakke beskriver samtalene med Orry Larsen som positive.

– Han har spilt i eliteserien i ti år, er bare 27 år gammel og har fortsatt mye fotball i seg, sier Sogndals trener.

Da Sunnmørsposten var i kontakt med Orry Larsen i forrige uke, bekreftet 27-åringen at han var i kontakt med flere klubber i eliteserien og noen i utlandet.