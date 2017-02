Overgangsvinduet er stengt: Her er alle overgangene i Premier League

Se hele oversikten nederst i artikkelen

Det var mye aktivitet i England på overgangsvinduets siste dag. Blant annet gikk Mamadou Sakho til Crystal Palace, mens Manolo Gabbiadini gikk til Southampton.

Franske Sakho har spilt 80 kamper for Liverpool siden han kom fra Paris Saint-Germain i 2013, men midtstopperen har ikke fått tillit under manager Jürgen Klopp denne sesongen. Nå skal han i stedet hjelpe Sam Allardyce og Crystal Palace til å berge plassen i Premier League. Partene kom til enighet om en låneavtale tirsdag. Denne strekker seg ut sesongen.

Flere overganger gikk sent igjennom da januarvinduet stengte i England natt til onsdag norsk tid. Burnley bladde opp i overkant av 134 millioner kroner for å hente Robbie Brady fra Norwich. Southampton måtte på sin side ut med 144 millioner for å hente Manolo Gabbiadini fra italienske Napoli.

– Jeg er veldig glad. Det har vært en drøm for meg å spille i Premier League, sa angrepsspiller Gabbiadini om overgangen.

Swansea sikret seg Jordan Ayew fra mesterskapsserieklubben Aston Villa. Neil Taylor gikk motsatt vei, men Villa skal i tillegg ha fått rundt 50 millioner kroner for Ayew.

– En veldig god signering, konstaterer Swansea-manager Paul Clement.

