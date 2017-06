Pinlig NFF-tabbe gjør at Norge trolig blir fratatt seier

Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding onsdag.

Den tidligere Start-spilleren ble utvist etter to gule kort i EM-kvalifiseringskampen for G19-landslaget mot Spania i mars.

Han skulle da ha sonet karantene i den påfølgende kampen på samme nivå eller på nivået over. Ajer har ikke spilt landskamp siden, og skulle dermed ha stått over Norges EM-kvalifiseringskamp mot Kosovo mandag.

19-åringen spilte hele kampen da Norge vant 5–0, og han scoret 2–0 målet i oppgjøret på Marienlyst.

Nå kan U21-laget bli fratatt de tre poengene etter seieren, skriver NFF.

– Vi er svært lei oss for det som har skjedd. Enn slik administrativ glipp skal ikke forekomme. Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner. Vi vil finne ut hvordan dette kunne skje og ikke minst gjøre nødvendige endringer for å hindre at dette kan skje igjen. Vi beklager på det sterkeste overfor U21-gutta som leverte på banen og sørget for det som burde vært en pangåpning på EM-kvaliken, sier direktør i sportsavdelingen i NFF, Alf Hansen, i pressmeldingen.

– Dette er utrolig surt

Han mener forbundets rutiner burde ha fanget opp at Ajer ikke var spillerklar.

– Det skjedde ikke. I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme. Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.

Leif Gunnar Smerud, U21-landslagstreneren, er skuffet.

– Først og fremst føler jeg med både spillere og støtteapparat som la ned en fantastisk innsats inn mot denne kampen, sier Smerud.

Kristoffer Ajer sier følgende om det som har skjedd.

- Når jeg blir tatt ut til en tropp, så forventer jeg at jeg er spilleberettiget til kampen. Jeg antok at utvisningen mot Spania skulle sones på G19-nivå siden jeg var tatt ut. Dette er utrolig surt, spesielt når vi gjorde en så god kamp mot Kosovo. Men det er ikke noe å gjøre med dette nå. Det eneste svaret vi kan gi er å plukke trepoengere i kampene som kommer, sier Ajer.

NFF vil nå sende inn sin forklaring til UEFA, som deretter kommer med sin dom.