Publikum stormet banen da Tottenham tok farvel med White Hart Lane

Tottenham tok en verdig avskjed med ærverdige White Hart Lane. Christian Eriksen tok rollen som servitør da Manchester United ble slått 2-1.

– Det var helt utrolig, og fansen fortjente det. Det har vært en stor sesong, og det var viktig å vinne for fansen i dag, sa Tottenhams Dele Alli.

Etter 118 år river Tottenham sin tradisjonsrike hjemmebane. Et nytt stadion bygges på samme tomt, men flyttes noe. Spurs har slitt med lav kapasitet i nyere tid. Kun 36.240 tilskuere har fått plass på den utrangerte arenaen. Den nye storstuen, som allerede er i ferd med å reises vegg i vegg, vil huse over 60.000 tilskuere.

Mange av de 36.000 stormet ut på gressmatta da dommeren blåste i fløyta for siste gang.

Neste sesong, mens byggearbeidene tar til for fullt akkurat der den nåværende banen ligger, må Tottenham flytte til Wembley nordvest i London.

Tottenham innledet med 4-1-seier mot Notts County på White Hart Lane høsten 1899. Det ble seier også da London-laget inviterte til avskjedsfest.

Allerede etter seks minutter vartet vertene opp med underholdning i toppklassen. Christian Eriksen slo en kort corner til Ben Davies, som løftet ballen perfekt inn slik at Victor Wanyama kunne stange inn 1-0.

Rett etter pause skulle Harry Kane omsider score mot Manchester United. Et perfekt frispark fra dødballspesialist Eriksen ble flikket forbi David de Gea. Dermed har Kane scoret mot 24 av 25 lag han har spilt mot i Premier League. Kun Cardiff gjenstår ... Men neste sesong møter han minst en nykommer i Brighton.

Ingen Pogba

Wayne Rooney har fått mye kjeft denne sesongen. Veteranen er ikke hva han engang var, men viste goalgetterinstinkt da han kjempet inn et vakkert innlegg fra Martiel etter 71 minutter. Fra tre meter kunne Rooney scoret Uniteds første bortemål mot et av de seks beste lagene i årets Premier League. Det tok 521 minutter for José Mourinhos lag å klare det.

Rooneys mål går inn som historiens siste på WHL.

United spilte uten Paul Pogba søndag. Midtbanespilleren sto over etter at faren Fassou døde i en alder av 79 år fredag.

Før kampen sa Tottenhams manager Mauricio Pochettino dette om at White Hart Lane skal rives:

– Dersom jeg føler at det er noe jeg vil ta med meg hjem, gjør jeg det. Men det blir ikke managerstolen. Gjør jeg det, får jeg trøbbel med min kone.

Uten hjemmetap

Tottenham vant sin 14 strake hjemmekamp. Det er beste periode siden januar-oktober 1987. Spurs tapte ikke en eneste hjemmekamp denne sesongen. Den bragden har ikke Erik Thorstvedts gamle klubb klart siden 1964/65.

Fire av Manchester Uniteds tap i Premier League denne sesongen er kommet på søndag etter spill i europaligaen. United tok seg til finalen i turneringen torsdag. Vinner Mourinhos mannskap mot Ajax i finalen, blir det likevel mesterligaspill for Old Trafford-laget.

Før første gang siden 1984-1987 havner United utenfor topp tre fire år på rad. Mourinho på sin side har ikke vunnet på White Hart Lane siden august 2005. Siden er det blitt to uavgjort og tre tap.

Tottenham sikret for øvrig annenplassen i Premier League. Kun byrival Chelsea har vært bedre. Sistnevnte leder med sju poeng når to omganger gjenstår.

(©NTB)